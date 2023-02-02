Kim ne bulursa sattı ocak rekoru şaşırtmadı

Ocak 2023 otomobil satışları belli oldu. Ocakta otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 33,5 artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, yüzde 28,5 artarken, hafif ticaride artış oranı yüzde 49,3 oldu. Tedarik sorunlarının devam ettiği dönemde talep arzı geçmeye devam ederken ocak rekoru şaşırtmadı.

Ocak 2023 otomobil satışları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD), 2023 yılı Ocak ayı otomotiv verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 artarak 50.894 adet olarak gerçekleşti. Tedarik sorunlarının devam ettiği dönemde talep arzı geçmeye devam ederken ocak rekoru şaşırtmadı.

37 BİN 288 SIFIR OTOMOBİL PLAKALANDI

Bu dönemde otomobil satışları, yüzde 28,5 artarak 37.288 adet oldu. Hafif ticari satışları ise geçen ay yıllı bazda yüzde 49,3 artarak 13.606 adet olarak gerçekleşti.

10 YILLIK ORTALAMAYI GEÇTİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterirken, hafif ticaride bu oran yüzde 66,6 oldu.

71 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 25 bin 562 adetle yüzde 68,6 pay, dizel otomobil satışları 5 bin 17 adetle yüzde 13,5 pay, hibrit otomobil satışları 4 bin 335 adetle yüzde 11,6 pay, otogazlı otomobil satışları bin 303 adetle yüzde 3,5 pay aldı. Bin 71 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.