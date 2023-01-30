İlk gemi Çin’den yola çıktı

Chery TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 fiyatı ne kadar olacak? Türkiye pazarına TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 ile giriş yapıyor. Peki Araçların fiyatları şimdilik belli olmasa da ilk partiler, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye törenle sevk edildi.

Chery TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 fiyatı ne kadar olacak? Chery Türkiye pazarına TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 ile giriş yapıyor. Araçların fiyatları şimdilik belli olmasa da ilk partiler, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye törenle sevk edildi. Her zaman “Müşteri merkezli” bir yaklaşımla hareket eden, teknoloji, moda, çevre dostu ve kamu rahatlığına kendini adamış Chery, bu yaklaşım doğrultusunda marka ve müşterileri arasında özel bir bağ kurdu. Bunlara ek olarak Chery, doğası gereği teknolojik yeniliğe kendini adamış bir marka ve teknoloji her zaman Chery’nin gelişiminin temel itici gücü oldu.

Chery Türkiye Başkanı Bay Fenghuo Si “Türkiye, mükemmel bir coğrafi konuma ve gelişmiş otomotiv endüstrisine sahip bir ülke, Avrupa ve Asya’ya yayılmış durumda. Ayrıca Türkiye, Chery için her zaman en önemli stratejik pazarlardan biri oldu. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bölge için bağımsız bir ekip ve işletme organizasyonu kurarak yatırım yaptık. Daha önce yaptığımız pazar araştırması ve müşteri beklentileri analizlerine dayanarak, limanımızdan ayrılan üç modelimiz, Chery’nin en güncel teknolojisini temsil ediyor ve Türkiye’deki müşterilerimiz için eşi benzeri görülmemiş kalitede sürüş deneyimleri yaşatacak” dedi.

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR MARKA OLUYOR

Ayrıca teknolojik yenilikler de Chery’nin öne çıkan ürünlerle dünya sahnesine girmesini kolaylaştırıyor. Küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası olarak Chery, küreselleşme sürecini sürekli olarak hızlandırmak için her zaman “Dünya standartlarında marka olma” misyonuna değer verdi. Chery, bugüne kadar ihracat pazarlarında 10 fabrika ve 1.500’ün üzerinde satış ve servis noktası kurdu. Ayrıca 20 yıl üst üste Çin binek araçlarının 1 numaralı ihracatçısı oldu ve aynı zamanda 2022’de 450.000 adet ile olağanüstü satış hacmine ulaştı. Chery’nin bugüne kadarki küresel satış hacmi, 2,35 milyon adet ihracat dahil olmak üzere 11,1 milyon adedi aştı.