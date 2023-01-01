Chery Türkiye’de ne zaman satışa başlıyor? Chery’nin Türkiye’ye ilk etapta 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO, OMODA 5 modelleriyle bahar aylarında giriş yapacak.

Chery Türkiye’de ne zaman satışa başlıyor? Chery, en yeni SUV modelleriyle Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapıyor. Chery’nin yirmi yılı aşkın süreli teknolojik birikimi ve üstün hizmet becerileriyle Türkiye’de çok sayıda istihdam sağlamayı ve Türkiye otomobil pazarını etkin bir şekilde yeni bir aşamaya taşımayı planladığını belirten Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, pazara üç yeni model sunacak olan Chery’nin Türk kullanıcılarına daha nitelikli ürünler sunmaya devam ederek böylece Türkiye otomobil pazarını yeni bir aşamaya taşıyacaklarını ve Türkiye’yi Chery’nin AB pazarındaki köprüsü olarak konumlandıracaklarını da belirtti.

25 BAYİ İLE YOLA ÇIKACAK

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, “Chery son 4 yıldır, pazar araştırması, müşteri beklentilerinin analizi ve daha birçok farklı alternatiflerin fizibiliteleri sonucunda, Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı almıştır. Bu karar, markanın Türkiye’ye ve Türkiye’deki otomotiv pazarına olan inancının da tam bir göstergesidir” diye konuştu. 2023 yılında 25 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ile hizmete başlayacaklarını ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Satıcı ve servis ağımızı kademeli olarak genişleterek 2024 yılında 40’lar seviyesine çıkarmayı hedeflemekteyiz. Showroom’larımız, ürünlerimizin teknoloji, yeni trendler ve güç unsurlarını ön plana çıkaracak şekilde dizayn edildiler” dedi.

3 MODEL 1.6 LİTRELİK BENZİNLİ MOTORLA GELECEK

Chery’nin ilk etapta 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip 3 farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına giriş yapacağını vurgulayan Ahu Turan, “İlkbahardan itibaren 3 yeni modelimizle Türkiye pazarına giriş yapacağız. Chery OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve amiral gemimiz TIGGO 8 PRO pazarda satışa sunacağımız ilk 3 model olacak. Göreceğiniz üzere tamamen SUV modellerimizle ilk etapta pazarda yer alacağız, bu modellerin ikisi kompakt SUV segmentinde yer alırken, amiral gemimiz TIGGO 8 PRO ise D segmentinde yer alıyor. Bu 3 modelde de ilk etapta 1.6 litre benzinli motor seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. 2024 yılından itibaren ise Chery’nin üstün teknolojili hibrit ve elektrikli motorizasyonlu model versiyonları pazardaki yerini alacak” açıklamasında bulundu.

D-SUV CHERY TIGGO 8 PRO

Chery TIGGO 8 PRO’nun iç mekânı, yalın ve zarif bir kaliteyi ortaya koyuyor. Lazer işlemeli kavisli yüzeylere sahip kabin, siyah ve kahverengiden oluşan çift renkli yapısıyla üst sınıf bir atmosfer sunuyor. Araca binerken ilk temas noktası olan koltuklar, TIGGO 8 PRO’nun lüks konseptini güçlendiriyor. Açık kahverengi deri koltuklar üç boyut duygusunu geliştiren kapitone teknolojisiyle süsleniyor. Çift dolgulu köpük işlemi ve konfor süngeri, minderin destek etkisini en üst düzeye çıkarıyor. Güçlü yan destekler dinamik sürüşlerde vücudu destekliyor. Ayrıca sürücü koltuğu, altı yönlü elektrikli ayar, ısıtma ve soğutma özellikleriyle sürücünün mevsimsel değişimlerden bağımsız olarak her zaman en üst konfor deneyimi yaşamasına katkı sağlıyor. Konsol, 24,6 inçlik çift ekran ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile üçlü ekran konseptiyle premium markaların benzeri bir genel tasarım sergiliyor. Yeni nesil 4.0 ADAS sisteminin yanı sıra elektronik vites kolu, akıllı telefonlar için kablosuz şarj ve akıllı telefon unutma-hatırlatıcısı gibi işlevlerle Chery TIGGO 8 PRO, lüks tasarım ile üstün teknolojiyi harmanlıyor.

TIGGO 7 PRO

Genç şehirli kullanıcıların beğenisini kazanan şehirli lüks SUV TIGGO 7 PRO, zengin teknoloji donanımlarıyla önemli satış adetlerine ulaşırken yakın zamanda Türk kullanıcılarının da beğenisini kazanmayı hedefliyor. TIGGO 7 PRO, tüketicilerin günlük kullanım kolaylığını önemli ölçüde artıran HD geri görüş kamerası ile donatılıyor. Premium model aynı zamanda aracın çevresini net ve görünür kılmak için 360 derecelik panoramik görünüm ve yüksek çözünürlüklü kamera ile de donatılıyor. Ayrıca TIGGO 7 PRO, 10,25 inçlik dokunmatik merkezi ekran, 12 inçlik LCD gösterge ekranı ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile, aynı seviyede benzersiz bir üçlü ekran mimarisini de kullanıma sunuyor. Özellikle 1920×720 çözünürlüğü ile merkezi kumanda ekranı, akıllı telefon seviyesinde canlı ve akıcı bir görüntü kalitesi sağlıyor. LCD gösterge ekranı, multimedya, iletişim ve sürüş uyarısı gibi çeşitli işlevleri görüntülüyor. Böylece sürücü, gözünü yoldan ayırmadan sürüşe odaklanabiliyor. Dokunmatik LCD klima ekranı için benimsenen IML işlemi, toz ve su geçirmeyen, çizilmeye ve korozyona dayanıklı yapısıyla premium otomobil markalarıyla aynı kalite seviyesine sahip.

COUPE GÖRÜNÜMLÜ SUV OMODA 5

OMODA 5, Chery’nin “Güvenliği ürünlerine entegre etme” ürün konseptine tam anlamıyla uyarak Euro NCAP güvenlik çarpışma testinden 5 Yıldız aldı. OMODA 5, etkileyici güvenlik performansı sayesinde uluslararası pazarlarda etkin bir rol üstleniyor. OMODA 5 yakın zamanda Türkiye pazarında da satışa sunulacak. OMODA 5’in zorlu Euro NCAP testindeki başarısı, Chery’nin kullanıcıların gereksinimlerine verdiği önem ve sahip olduğu yüksek kalite anlayışını kanıtlıyor. Cross tarzı ile SUV model, henüz Ar-Ge ve tasarım aşamasından itibaren küresel kullanıcıların gereksinimleri dikkate alınarak geliştirildi. Gövde yapısı, güvenlik konfigürasyonu ve diğer yönlerde önemli bir gelişme ortaya koyuldu. Aynı zamanda küresel çapta farklı ortam ve yol koşullarındaki testlerle geliştirme süreci büyük bir titizlikle tamamlandı. OMODA 5, güç-aktarma sistemleri açısından da tatmin edici bir performans vaat ediyor. OMODA 5, başarısını kanıtlamış 1.6 TGDI motorla 145 kW güç ve 290 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor. Motor, BMW X1 ile aynı olmak üzere Getrag 7DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. 1.6 TGDI ve 7DCT kombinasyonu ile OMODA 5, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 8 saniyede tamamlayarak etkileyici bir performans sunuyor.