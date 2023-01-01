MG markası, yeni MG4 Electric modeliyle güncel Euro NCAP güvenlik testlerindeki en yüksek derecelendirme olan 5 yıldızı kazanmayı başardı. MG4 Electric ile Euro NCAP’e ilk kez Modüler Ölçeklenebilir Platformu bulunan bir MG modeli katılmış ve başarısını kanıtlamış oldu.

MG (Morris Garages), başarılarına bir yenisini daha ekledi. MG4 Electric, 2022 yılında, çocuk ve yetişkin yolcuların güvenliği, yayaların korunması ve araç güvenlik destek fonksiyonlarının test edildiği zorlu testler sonucunda, tam başarı ile Euro NCAP’ten 5 yıldız kazandı. Bu başarının en büyük nedeni olan MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemi tüm MG4’lerde standart olarak sunuluyor. MG4 Electric’in Euro NCAP’te sergilediği başarının bir diğer önemi de, ilk kez, MG’nin Avrupa genelinde yeni nesil MG otomobillerini desteklemek için tasarladığı yeni, uyarlanabilir araç mimarisi Modüler Ölçeklenebilir Platform (MSP)’un bulunduğu bir MG modelinin Euro NCAP test sonuçlarını temsil ediyor olması.

İLK ÇEYREKTE TÜRKİYE’DE

Doğan Trend Otomotiv, Eylül ayında global tanıtımı yapılan MG4 Electric’i, 2023 yılının ilk çeyreğinde ülkemizdeki kullanıcıları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Diğer MG modelleri gibi 5 yıldızlı güvenliği ile dikkatlari üzerine çeken MG4 Electric’in dinamik tasarımı, Londra’daki Advanced Design Studio ve yine İngiltere’nin başkentinde bulunan Royal College of Art’ın ortak çalışmalarıyla geliştirildi. Yenilikçi “ONE PACK” batarya, MG4 Electric’in dinamik görünümünün temelini oluşturuyor. Hücrelerinin yatay yerleşimi ile sadece 110 mm yüksekliğe sahip olan One Pack batarya, sınıfının en ince bataryası ve bir içecek kutusundan bile daha alçak. İnce batarya sayesinde araç yüksekliği artırılmadan daha fazla iç hacim elde ediliyor. Batarya aynı zamanda MG’nin elektrikli araçlar için yarattığı MSP platformunun bir parçası. Mimarinin akıllı ve modüler yapısı, esneklik, alan kullanımı, güvenlik ve sürüş deneyimi açısından birçok avantaj sunuyor. Ölçeklenebilir yapı, 2.650 ile 3.100 mm arasında dingil mesafesi alternatifleri için kullanılabiliyor. Platform, sedan ve hatchback modellerden SUV’lara, minibüslere ve markanın tarihini yansıtan spor otomobillere kadar aynı platform üzerinden farklı segmentler için farklı üstyapı bileşenlerinin tasarımını destekliyor.

GENİŞ GÜVENLİK DONANIMLARI

Euro NCAP’in yetişkin yolcu, çocuk yolcu güvenlik derecelendirmeleri ve yaya koruması derecelendirmesinden aldığı yüksek puanlar ile kendisini kanıtlayan MG4 Electric’in, güvenlik sistemleri derecelendirmelerinde aldığı yüksek puanlarda standart olarak sahip olduğu MG Pilot Sürüş Destek Sistemi önemli bir rol oynadı. MG markasının MG Pilot ismi ile markalaşan kapsamlı sürüş destek sistemleri sayesinde MG modelleri Seviye 2 otonom sürüş desteği sunuyor. Euro NCAP’ten 5 yıldızı kazanmayı başaran MG4 Electric’te bulunan MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri’nden başlıcaları, Otomatik Acil Fren Sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Desteği, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Akıllı Uzun Far Kontrolü ve Hız Asistan Sistemi, yolcular ve diğer yol kullanıcıları için ek güvenlik sağlıyor.