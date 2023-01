Delphi Technologies’ten “Masters of Motion” Hareketi!

Delphi Technologies, Masters of Motions (Hareket Uzmanları) adı altında bir sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında teknisyenlere özellikle “nasıl yapılır” videoları ve eğitimler dahil olmak üzere kendilerine özel olarak hazırlanmış ulaşılabilir kaynaklar sunacak. Delphi Technologies, distribütörlerini ve servis ortaklarını Masters of Motion başlığı altındaki birçok kaynak sayesinde günümüzün ve yarının araçlarının tamiri için destekliyor.

BorgWarner çatısı altında, otomotiv üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, doğrudan teknisyenleri ve servisleri destekleme amaçlı sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatıyor. Masters of Motion adı verilen bu kampanya, otomotiv piyasasında ve son derece önemli olan servislerde geleceğe yönelik değişiklikler yapmayı hedefliyor.

Delphi Technologies ekibi, kampanyayla ilgili oldukça yoğun bir çalışma yapmak için doğrudan servis noktalarına gitti. Ankete 4.000 servis katıldı ve teknisyenlerin uygulamada yaşadıkları deneyimleri daha iyi anlamak için 4 farklı odak grubu oluşturuldu. Bu araştırma, Avrupa’da Türkiye dahil 10 ülkeyi kapsadığından Masters of Motion içeriği ve uygulaması açısından kültürler arası bir odaklanma sağlamayı hedefliyor.

Masters of Motion kapsamında sunulan kaynaklar, araştırmanın odak grubu aşamasında elde edilen bulguların doğrudan bir sonucu olarak hazırlandı. Bu içerikler, yeni bir dijital portalda yayınlanacak ve zaman içinde daha çok sayıda uygulama eğitimi videosu, resim ve kılavuz ekleneceğinden tüm kullanıcıların başvuracağı bir kaynak olacak. İçerikler, özellikle teknisyenlere yönelik olup servislerle iş birliği içinde geliştirilmeye devam edecek. Masters of Motion kampanyası kapsamında çalıştıkları yer, zaman ve çalışma şekli konusunda teknisyenlere destek verecek çok sayıda çevrimiçi ve çevrimdışı bilgi kaynağı olacak.

Delphi Technologies, “Servis Çözümlerine” odaklı ürün portföyü ve uçtan uca çözüm için servislerin ihtiyaç duyduğu diğer araç ve kaynakların sağlayıcısı olmasıyla tanınıyor. Masters of Motion, Delphi Technologies’in otomotiv satış sonrası piyasasında lider olma hedefine ulaşmak için servislere ve teknisyenlere öncelik vermeye devam ettiğinin göstergesi niteliği taşıyor. Kampanya, günümüzdeki teknolojik ortamda teknisyenleri desteklemenin, gelişmelerini sağlamanın yanı sıra bağlantı ve elektrikli araçlara geçiş dahil olmak üzere geleceğin temellerini atacak. Masters of Motion eğitim araçları, aynı zamanda yoğun bir tempoda çalışan servislerin ve teknisyenlerin işini destekleyen, en iyi kaynaklara kolaylıkla ulaşabilmesini sağlama konusunda kilit bir rol oynayan Delphi Technologies distribütörlerine de destek olacak. Delphi Technologies olarak satış sonrası piyasasının dayanak noktasını oluşturan teknisyenleri desteklemek için çalıştıklarını belirten EMEA BorgWarner Satış Sonrası Genel Müdürü Jean-Francois Bouveyron, “teknisyenlerin, işlerinin uzmanları olarak duyulduklarını ve anlaşıldıklarını hissetmelerini sağlamak istediğimiz için Masters of Motion’ı ortaya çıkardık. Servislerle yaptığımız çalışma sonucunda yaygınlaşması çok yakın fakat bilgi sahibi olmadıkları teknolojiler konusunda yardım almak istediklerini; ancak bu desteği öncelikle şu anda var olan araçlarla ilgili olarak almak istediklerini belirledik. Gelecekten korkmamıza gerek yok, sadece hazırlıklı olmalıyız. Masters of Motion’ı Avrupa genelinde uygulamaya başlayacağımız ve uzun vadede sürdürülebilir bir satış sonrası piyasasına biraz daha yakınlaşacağımız için çok mutluyuz” dedi.