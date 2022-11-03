2023 yılı trafik cezası ve MTV ücretleri belli oldu. Yeniden değerlemeye göre, yapılan hesaplamalar kapsamında en düşük trafik cezasının 426 lira olacağı tahmin ediliyor.

2023 yılı trafik cezası ve MTV ücretleri belli oldu. Türkiye’nin ekim ayı enflasyon karnesinin belli olmasıyla birlikte, yeniden değerleme oranları da belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,54 yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti. Böylece, enflasyon üst üste 17’nci ayda da yükselmiş oldu. TÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 57,80 12 aylık ortalamada ise yüzde 65,26 yükseldi. Bununla birlikte 2023 için geçerli olacak yeniden değerleme oranları da resmi olmamak birlikte belirlenmiş oldu. 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak hesaplandı. 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

EN UCUZ CEZA 500 LİRA SINIRINDA

Yeniden değerlemeye göre, yapılan hesaplamalar kapsamında en düşük trafik cezasının 426 lira olacağı tahmin ediliyor. En basitinden emniyet kemeri takmama cezası 196 lira. Yüzde 122 değerleme oranıyla bu tutar 427 liraya çıkacak. Daha önce 427 lira olan kırmızı ışık cezası da 953 liraya çıkacak. En pahalı cezalardan biri olan uyuşturucu madde kullanmanın cezası da 9 bin 410 liradan, 20 bin 890 liraya çıkacak. Hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası 953 liraya ulaşacak.

EHLİYET HARCINA DA ZAM

Yeni dönemde pasaport ücretleri de oranda herhangi bir değişiklik yapılmazsa, yüzde 122,93 oranında artırılacak. Buna göre 6 aylık pasaport ücreti 689, 1 yıllık pasaport ücreti 1008, 2 yıllık pasaport ücreti bin 645 3 yıllık pasaport ücreti 2 bin 337 lira olacak. 4 yıl ve daha fazla süreli pasaportların ücreti 3 bin 294 lira, pasaport defter ücreti ise 543,4 lira olacak. 2023 yılında A sınıfı ehliyet ücreti 825,8 lira, B sınıfı ehliyet ücreti 2 bin 489 lira olacak.

‘CEZALAR İÇİN BU ORAN KAÇINILMAZ’

Ekonomist Alaattin Aktaş “Hadi gözümüz aydın! 2023’ün yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. Emlak vergisi, MTV, harçlar, cezalar bu orana göre artırılacak. Cezaların bu oranda artırılması kaçınılmaz. Vergiler için daha düşük artış olabilir. Çalışanlar ise gelir vergisi dilimleri için bu oranın uygulanmasını bekliyor. 2023’ün yüzde 122,93’lük yeniden değerleme oranının ne kadar yüksek olduğunu anlamak için geçen yıl ekimde oluşan ve bu yıl uygulanan oranın yüzde 36,20 olduğuna bakmak sanırım yeter” dedi.

YENİDEN DEĞERLEME NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor. Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.