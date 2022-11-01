En ucuz C-SUV olmaya geldi

Toyota Corolla Cross Hybrid fiyatı belli oldu. Toyota uzun bir süredir üzerinde çalıştığı C-SUV modeli Corolla Cross Hybrid Türkiye pazarına ‘en ucuz C-SUV’ fiyatı ile girdi. Lansmana özel 835 bin liralık fiyat etiketiyle yola çıkan model, sadece hibrit versiyonla dikkat çekiyor.

ALİ YILDIRIM-ADANA

Toyota Corolla Cross Hybrid fiyatı belli oldu. Toyota uzun bir süredir üzerinde çalıştığı C-SUV modeli Corolla Cross Hybrid Türkiye pazarına ‘en ucuz C-SUV’ fiyatı ile girdi. Lansmana özel 835 bin liralık fiyat etiketiyle yola çıkan model, sadece hibrit versiyonla dikkat çekiyor. Adana’da gerçekleşen lansmanda tanışma fırsatı bulduğumuz Toyota Corolla Cross Hybrid, yerden yüksek tasarımı ve gelişmiş 5’inci nesil motoruyla beğeni kazandı. Markanın uzun bir süredir eksikliğini yaşadığı C-SUV’de Toyota Corolla Cross Hybrid, kısa süre içinde en çok tercih edilen modellerden biri olmayı hedefliyor. Oldukça rekabetçi ve bir o kadar da iddialı fiyat etiketiyle yola çıkan model, neredeyse B-SUV C Sedan fiyatı aralığında sipariş topluyor.

5. NESİL TOYOTA COROLLA CROSS

Tasarım tarafında yeni bir boyuta ulaşan model, Toyota ailesinden izler taşısa da 5. jenerasyon hibrit teknolojisine sahip. Aynı zamanda üstün güvenlik özellikleri sunan Toyota Safety Sense 3, yeni 10.5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital kokpitiyle sınıfında eşsiz bir model olarak öne çıkıyor.

RAV4 İLE CH-R ARASINDA KONUMLANDI

4,460 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,620 mm yüksekliğe ve 2,640 mm aks aralığına sahip yeni Corolla Cross Hybrid, ölçüleriyle C-SUV segmentinin kalbine konumlandırıldı. Toyota ürün gamında Toyota C-HR Hybrid ve RAV4 Hybrid arasında yer alan Corolla Cross Hybrid, panoramik cam tavanı, geniş bagaj hacmi ve ferah yaşam alanıyla da farkını ortaya koyuyor. İç mekanda oldukça geniş bir yaşam alanı sunan model, ilk etapta aileleri hedefliyor.

COROLLA CROSS BAGAJ HACMİ NE KADAR?

Corolla Cross bagaj hacmi de yeterli. Hybrid’in 525 litrelik hacme sahip bagajı, arka koltuklar katlandığında 1,321 litreye kadar yükseliyor. Elektrikli bagaj kapısı özelliği ile fonksiyonel bir bagaj kullanımı sağlıyor.

1.8 LİTRELİK HİBRİT 4 FARKLI DONANIM

Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye’de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere dört donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Tüm ürün gamında 1.8 litre hibrit motorla sunulan Corolla Cross, yüksek standart donanımlarıyla herkese uygun alternatiflere sahip. Corolla Cross’un fiyatı versiyonlara göre lansman dönemi boyunca 835 bin TL ile 995 bin TL aralığında bulunuyor.

ZENGİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİYLE GELDİ

Corolla Cross Hybrid’in ürün gamında öne çıkan standart özellikler arasında 5. jenerasyon hibrit teknolojisi, Toyota T-Mate, Toyota Safety Sense 3 aktif güvenlik teknolojileri, kablosuz Apple CarPlay, 10.5 inç Toyota Touch Multimedya ekranı, 12.3 dijital göstergeler ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Toyota modelleri arasında ilk kez Corolla Cross’ta yer verilen yeni 12.3 dijital göstergeler, ergonomik tasarımıyla birlikte tüm bilgilerin rahat bir şekilde okunmasını ve kontrol edilmesini sağlıyor. Farklı temalar seçilebilen dijital gösterge, sürücü tarafından direksiyondaki düğmelerle ayarlanabiliyor. Aynı zamanda kompakt yapısı ve yerleşimi sayesinde sürücünün iyi bir görüş açısı elde etmesine de katkı sağlıyor. Yeni daha hızlı işlemciyle donatılan yüksek çözünürlüklü 10.5 inç dokunmatik multimedya ekranı ise, hem sürüş keyfini artırıyor ve hem de kolay kullanımıyla aracın tüm özelliklerine kolay erişim sağlıyor.

COROLLA CROSS HİBRİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Corolla Cross Hibrit teknik özellikleri de oldukça dolu. Toyota, Corolla Cross modelinde global olarak ilk kez 5. jenerasyon hibrit teknolojisine yer verdi. Toyota’nın 25 yıldan bu yana sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi, 5. jenerasyonuyla daha güçlü ve daha keyifli bir sürüş sunarken, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon değerleri elde edilmesini sağlıyor.

PİLİ HAFİFLEDİ GÜCÜ ARTTI

1.8 litre hibrit motora sahip Corolla Cross Hybrid, yeni nesil sistemle birlikte yüzde 15 daha fazla güç üretiyor. Elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden 1.8 litre hibrit sistem, 140 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. Önden çekişli olarak sunulan Corolla Cross Hybrid, 170 km/s maksimum hıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,9-10 sn saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerinde birleşik yakıt tüketimi yalnızca 5,0-5,1 lt/100 km olan Corolla Cross Hybrid, 115-117 g/km CO2 emisyon değerine sahip. Daha hafif ve kompakt olan 5. jenerasyon hibrit sistemi, verimliliği artırırken artan güç çıkışıyla da dikkat çekiyor. Sistemde yer alan yeni lityum-iyon batarya da, yüzde 14 daha hafif olmasına karşın yüzde 15 daha yüksek çıkışa sahip. Batarya soğutma sistemi de daha sessiz çalışma ve uzun batarya ömrü için optimize edildi.

YERDEN YÜKSEKLİĞİNE RAĞMEN İYİ YOL TUTUYOR

Toyota Corolla Cross lansman döneminde uygun fiyatla çıkmasının yanı sıra, Adana’da test sürüşü de gerçekleştirdik. İlk etapta pistte kullanma fırsatı yakaladığımız model, sürüş dinamiğinde oldukça verimli. Pistteki en sert virajları bile anlının akıyla dönebilen model, sınırları zorladığınızda bile yoldan çıkmamak konusunda oldukça ısrarcı. Hafif geyik testi parkurunda da çabuk toparlayan Corolla Cross Hybrid’in manevra kabiliyeti de sınıf ortalamasında. Önde MacPherson ve arkada bağımsız çift salıncaklı süspansiyon sistem ise, engebeli yollarda dahi yüksek sürüş konforu elde edilmesini sağlıyor. Corolla Cross Hybrid’in elektrik destekli direksiyon sistemi de sürücüye daha dinamik tepkiler verecek şekilde ayarlandı. Tüm bunların kombinasyonuyla Corolla Cross her yol şartında dinamik ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

GÜVENLİK İÇİN ZAMAN HARCANMIŞ

Toyota, her modelinde olduğu gibi Corolla Cross Hybrid modelinde de yüksek güvenlik seviyesine büyük önem verdi. Corolla Cross, son nesil Toyota Safety Sense 3.0 ile kombine edilen T-Mate ile donatıldı. Aktif sürüş ve park asistan sistemleri sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirirken aktif güvenlik sistemleri de birçok farklı senaryoya göre kazaların önüne geçebiliyor. Corolla Cross Hybrid modelinde araç ve motosiklet algılayan Ön Çarpışma Önleyici Sistemi, Acil Durum Direksiyon Sistemi, Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi olmak üzere birçok aktif güvenlik özelliği yer alıyor.

TOYOTA COROLLA CROSS 2022 FİYAT LİSTESİ