Toyota Otomotiv Sanayi, Sakarya’daki fabrikasında hibrit, şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretimi için devlet yardımı aldı. Toyota Otomotiv Sanayi’nin yatırım tutarı 6 milyar 952 milyon TL tutarında olacak. En son 2016 yılında Hükümet hibrit otomobillere, ÖTV indirim gerçekleştirmişti. O dönemde Türkiye’de üretilen tek hibrit model Toyota C-HR idi. Şimdi yapılan destekle ‘İkinci Toyota teşviği’de tarihe geçti.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Türkiye’de değişen ve gelişen teknolojilerle birlikte artık otomotiv sektörü de hızlı bir biçimde eviriliyor. Özellikle Türkiye’de üretim yapan tesisler de birer birer yeni yatırımlara yelken açarken, fabrikaların dönüşümleri şimdiden başladı. Bazı fabrikalar elektrikli ticari araç üretimine çoktan başlamışken, Türkiye’de faaliyet gösteren Toyota, Hyundai ve Renault tesisleri de startı birkaç yıldır hibrit otomobillerle verdi. Artık hedefler sadece elektrikli araçlara yönelik olurken sektör temsilcileri de fabrikaların bu dönüşüme mecburen ayak uyduracaklarını söylüyor. Bugün bu fabrikaların önündeki aslında en büyük engel vergi sistemi. Yüksek vergi oranlarıyla iç pazar düştükçe iştahları kaçan tesislerin tek hedefi ne yazık ki ihracat oluyor. Yapılan teşvikler de her markayı kapsayamıyor. En son 2016 yılında Hükümet elektrikli daha doğrusu hibrit otomobillere, özel tüketim vergisinde (ÖTV) indirim gerçekleştirmişti. O dönemde Türkiye’de üretilen tek hibrit model Toyota C-HR idi. Bu yüzden bu hamle ‘Toyota teşviği’ olarak tarihe geçmişti. O dönemde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de elektrik motoru da olan ve elektrik motoru 50 KW’yı geçip motor silindir hacmi 1.800 cm3’ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 90 olan ÖTV oranı yüzde 45’e, elektrikli motor gücü 100 KW’yı geçip motor silindir hacmi 2.500 cm3’ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 145 olan ÖTV oranı da yüzde 90’a düşürülmüştü. Bunu karşılayan tek model ise Adapazarlı Toyota C-HR oldu. Şimdi ise yine marka bazlı olsa da güzel bir haber daha geldi. Toyota Otomotiv Sanayi, Sakarya’daki fabrikasında hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi için devlet yardımı aldı. Böylece ikinci Toyota teşviği de gerçekleşmiş oldu. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar lira olacak.

HİBRİT VE PHEV ÜRETİMİ İÇİN DÜĞMEYE BASILACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Toyota Otomotiv Sanayi’nin Sakarya’da yapacağı hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) desteği verilecek. Aynı zamanda batarya üretim tesisi yatırımı da gerçekleştirecek fabrikaya proje bazlı devlet yardımı verilecek. 2022 Temmuz ayında başlayan destek 4 yıl boyunca devam edecek. Yatırım öngörülen sürede gerçekleşemez ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek. Böylece fabrika yeni bir dönüşümle modernizasyon edilecek. Yatırım sürecinde yılda 162 bin adet hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi ve 44 bin adet batarya üretimi gerçekleştirecek.

7 MİLYAR LİRA YATIRIMLA 57 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Toyota Otomotiv Sanayi’nin yatırım tutarı 6 milyar 952 milyon TL tutarında olacak. Söz konusu yatırımla tesis 57 kişiyi daha istihdam edecek. Yılda 44 bin adet batarya ve 162 bin adet otomobil üretilecek. Proje bazlı devlet yardımı kapsamında, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve yüzde 100 vergi indirimi gibi destekler de sağlanacak.

İKİNCİ NESİL C-HR YENİ DESTEKLE GELİYOR

Türkiye’de üretilen ilk hibrit SUV olarak lanse edilen Toyota C-HR’ın ilk görüntüleri sızdı. Yapılacak teşviğin önemli bir kısmını üstlenecek modelin ikinci nesli 2023 yılında yola çıkacak. 2030 yılına kadar tamamen elektrikli üretime geçiş yapmayı planlayan marka, C-HR, Corolla ve Corolla hibrit modelleriyle kapasiteyi Türkiye’de arttırmış olacak. Autoexpress’te yer alan bilgilere göre, Toyota kaynakları, TNGA mimarisinin yanmalı motorlu ve yalnızca elektrikli versiyonlarından unsurları karıştıracak E3 adlı yeni bir platforma geçiş yapıldığını doğruladı. C-HR, Toyota’ya tekli modellerin hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli versiyonlarını sunma esnekliğini sağladı.

‘GLOBALDE EN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİYİZ’

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin “Toyota’nın sürekli gelişim yaklaşımının yansıması olan bu yatırım, güçlü üretim alt yapısı ile farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretmeye devam etmek için önemli bir adımdır. Söz konusu yatırım aynı zamanda, Toyota’nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya’daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri sayıldığını da teyit etmektedir” dedi. Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 2021 yılında, %90’ı 150’yi aşkın ülkeye ihraç edilen 230 bin araç üreterek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar 3 milyon adetten fazla araç üretmiş olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5500 çalışanı ile üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.