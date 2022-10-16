Pandemiden sonra yaşanan enerji krizi tüm dünyayı yeniden tehdit altında bıraktı. Türkiye ziyaretinde konuşan Peugeot CEO’su Jackson “Yarı iletken tedariği konusu asıl problemdi. Ama o sorun 2023 yılı içerisinde hemen hemen çözülecek. Şurası bir gerçek ki çok kaos içinde bir dünyada yaşıyoruz. Bir sonraki kriz ne zaman olacak bilmiyoruz ama kesin bir kriz daha olacaktır” dedi.

ALİ YILDIRIM

Tüm dünya daha pandemiden tam olarak çıkmış sayılmazken, şimdi enerjiyle birlikte yeni krizler konuşuluyor. Tedarik süreçleri yavaş yavaş yerine oturmaya başladı fakat enerjide yaşanan sorunla birlikte üretimlerin de duracağı tahmin ediliyor. Pandemiyle birlikte gelinen süreç hakkında Türkiye ziyaretinde konuşan Peugeot CEO’su Linda Jackson “Pandemiyle birlikte gelen ve kimsenin beklemediği yarı iletken tedariği konusu asıl problemdi. Çin ve Tayvan’daki tedarikçilerimiz ile sürekli konuşuyoruz. Biz bu Uzakdoğu’daki üreticilerle konuşurken problemin 18 ay süreceğini gördük, yani kapasiteyi artırmak 18 ay sürecekti. Dolayısıyla 2023’e baktığımızda; ek bir yarı iletken çip kapasitesi olduğunu göreceksiniz. Tabi bir de enerji krizinin öteki tarafına dönecek olursak; evet benim Fransa’da yaşadığım bir petrol krizi var ama limanlardaki grevle ilgili bir kriz bu. Yani ben o konuda grevlerle ilgili bir şey söylemeyeyim ama ben kendi elektrikli aracımı sürerken o benzin istasyonlarındaki sırayı görünce kendi kararımdan memnuniyet duyuyorum! Şakayı bir yana bırakırsak; şurası bir gerçek ki çok kaos içinde bir dünyada yaşıyoruz. Bir sonraki kriz ne zaman olacak bilmiyoruz ama kesin bir kriz daha olacaktır. Ama tüm bu krizlerin içinden çıkmanın en iyi yolu çok çevik bir şekilde hareket edebilmektir. Bütün imalatçılar için, üreticiler için çok zor bir dönem açıkçası. Günden güne yönetim kararları veriyoruz. Bu durumda fabrikalarda günlük yönetimler yapılıyor. Yani bu enerji krizi ne zaman bitecek diye sorarsanız; ne zaman biteceğini bilmiyorum ama yarı iletken krizinin 2023’te biteceğini, durumun daha iyi olacağını söyleyebilirim. Bir başka sorun da tabii ki kamyon ve sürücülerin yeterli olmaması. Tedarikte bu lojistik nedenleriyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Özetle çok çevik olmak lazım. Bu dünyada hayatta kalabilecek olanlar; bu konulara adapte olabilenlerdir” dedi.

‘TÜRKİYE’DE SATIŞ REKORU KIRACAĞIZ’

Türkiye ziyaretine de değinen Linda Jackson “Peugeot markası olarak Türkiye’de 57 bin adetlik bir satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu markamız adına Türkiye için bir rekor olacak. Şu anda gelecek sene tüm pazarın boyutunu bilmiyoruz ama 780 bin adetle kapanacağı varsayımıyla hareket edersek markamız için yüzde 7.3’lük bir pazar payı anlamına geliyor. Yani yüzde 8’e doğru giden yolda, yolumuzda ilerliyoruz. Türkiye’deki ekibimize ‘Evet; benden ne istersiniz’ diye sorduğumda arkadaşlarıma, tabii ki hepimiz aynı fikirdeyiz; daha fazla araç sunabilmek istiyoruz dediler. Ekim ayında E-2008’in Türkiye lansmanı yapılacak. Türkiye’de gerekli müşteri deneyimini oluşturmak, bunun birikimini sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki sene de E-308 gelecek” bilgisini verdi.