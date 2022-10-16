Boyasız onarım düzeltme değer kaybını önlüyor

Son 2 yıldır sürekli değeri artan ikinci el araçların sahipleri, kaportadaki hasar için boyasız onarım düzeltme seçeneğini tercih etmeye başladı. RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet “Boyasız onarılan parçalar sayesinde ekspertizde araçta değişen-boya parça çıkmaması, TRAMER’e yansımaması gibi unsurlar sebebiyle araç sahipleri boyasız onarımı tercih ediyor” dedi.

Kaportadaki hasar için boyasız onarım düzeltme son yıllarda büyük önem taşıyor. Sürücülerin birçok otomobilde kaza sonrası onarımlarda değer kaybı riskini almak istemediğini söyleyen RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet “Örneğin lüks bir aracınız var ve arka çamurluğuna biri vurup kaçtı. Çamurluğun değişimi 10 bin TL, geleneksel kaporta-boya onarımı ise 6 bin TL. Eğer boyasız onarıma uygunsa, boyasız onarım tekniğiyle maliyeti 4 bin TL. Üstelik araç yarın öbür gün satış öncesi ekspertize girdiğinde boya-değişen, TRAMER kaydı çıkmaması, ikinci el değerini de korumuş oluyor. Araç fiyatları arttığı gibi, kaza sonrası ortaya çıkan değer kayıpları da arttı; örneğin 300 bin TL’lik aracın değeri 600 bin TL’ye ulaşırken, 1 parçanın değişmesi/boyanması sebebiyle ortaya çıkan değer kaybı da ortalama 10 bin TL’den marka-modele bağlı olarak 20-25 bin TL’yi buldu. Bu sebeple boyasız onarım çok sık tercih edilmeye başlandı.” yorumunu yaptı.

KAPIDA ONARIM HİZMETİ DE VERİYOR

Önemli bir yatırım ve maliyet avantajına sahip boyasız onarım hizmetine bir kolaylık daha kazandırdıklarını kaydeden Afet, “Ortam koşulları uygunsa, hasar almış aracınızı evinizin ya da işyerinizin önünde de özel onarım teknikleriyle onarmaya başladık. Mobil onarım sayesinde özellikle yoğun çalışan ve aracına vakit ayıramayan araç sahiplerine yardımcı olmak istiyoruz. Web sitemiz rsboyasizonarim.com üzerinden iletişime geçip, aracın bulunduğu lokasyonu ve hasar fotoğraflarını iletmeniz yeterli. Sonrasında teknik ekibimiz gelip aracı bulunduğu yerde macunsuz, boyasız şekilde onarıyor.” dedi. RS Boyasız Onarım’ın son teknoloji cihazlarla 63 bayi ile en geniş bayi ağına sahip boyasız onarım şirketi olduğunu belirten Afet, eğitim sertifikasına sahip teknisyenlerle çalıştıklarını ve ülkemizde tek PDR (boyasız göçük düzeltme) Eğitim Akademisi’ne sahip kurum olduklarını da ekledi.

BOYASIZ ONARIM DÜZELTME NEDİR?

“Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği” veya daha genel tanımıyla “boyasız hasar onarım”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, otomobilin geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş olur. Son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için de kullanılan en doğru ve teknolojik yöntemdir.