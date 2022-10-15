Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili

Türkiye’nin en ucuz elektrikli arabası Citroen C4 oldu. e-C4 ismiyle lanse edilen model, C4 ile aynı fiyata satılmaya başlandı. Uzun bir süredir Türkiye’nin en ucuz elektrikli arabası Renault Zoe (809 bin lira) Citroen, e-C4 lansmana özel 786 bin liralık etiketle yola çıktı.

TÜrkiye’nin en ucuz elektrikli arabası Citroen C4 oldu. e-C4 ismiyle lanse edilen model, C4 ile aynı fiyata satılmaya başlandı. Uzun bir süredir Türkiye’nin en ucuz elektrikli arabası Renault Zoe (809 bin lira) Citroen, e-C4 lansmana özel 786 bin liralık etiketle yola çıktı. C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu ë-C4’ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, 786.000 TL’den Türkiye’de satmaya başladı.

DUVAR TİPİ ŞARJ CİHAZI HEDİYE

Citroën ë-C4 satın alan müşterilere, lansmana özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) ve E-Şarj noktalarından da 1 yıl boyunca ücretsiz şarj hediye ediliyor. Hem erişilebilir fiyat hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj süreleri ile ideal bir teknoloji çözümü olan ë-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.

SELEN ALKIM: 1 YILLIK ŞARJ ÜCRETSİZ

Markanın elektrikli mobilite hamlesini Ami modeli ile başlattıklarını hatırlatan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, kompakt sınıftaki yeni modelleriyle ilgili; “Bir yandan perakende satışlarımıza başlarken diğer yandan filo müşterilerimizden gelen ilk Citroën ë-C4 siparişlerini teslim ederek elektrikli araçlar pazarına hızlı bir giriş yaptık. Citroën ë-C4’ün elektrikli otomobil pazarında öncü marka olma vizyonumuzu destekleyen önemli bir model olacağına inanıyoruz. Benzinli C4 ile aynı satış fiyatıyla Türkiye pazarına iddialı biçimde sunduğumuz Citroën ë-C4 için lansman dönemine özel, elektrikli otomobil kullanmayı teşvik edici satın alma ve kullanım imkanları da sunuyoruz. Bunlardan ilki 7,4 kw’lik duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyemiz olacak. Keşif ve kurum işlemleri E-Şarj tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek olan bu şarj ünitesi sayesinde eviniz ya da işyerinizde aracınız park halindeyken Citroën ë-C4’ünüzü kolaylıkla şarj edebileceksiniz. Lansman döneminde satın alınan Citroën ë-C4 modeli için ayrıca tüm Türkiye’deki E-Şarj noktalarında geçerli, 1 yıllık ücretsiz enerji de hediye ediyoruz. Yılda ortalama 15.000 km yapan bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde 20.000 TL değerindeki bu hediyeyi müşterilerimizin kartlarına tanımlıyoruz” dedi.

MENZİLİ 350 KİLOMETRE

50 kWsa kapasitesindeki batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) aracılığıyla şarj edilebiliyor. 350 km (WLTP döngüsü) menzili sayesinde bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde, uzun yolculuklar artık daha stressiz hale geliyor. Sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede batarya %80’e kadar şarj edilebiliyor. Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryanın tamamen dolmasını beklemek yerine bataryayı %80’e kadar şarj ederek yola çıkmak daha avantajlı olarak öne çıkıyor.

ISI POMPASI DA OLACAK MENZİL KISALMAYACAK

İçten yanmalı motorlu araçlarda kabin içi ısıtma, motordan çıkan egzoz gazının sıcaklığından faydalanılarak sağlanıyor. Elektrikli araçlarda içten yanmalı bir motor olmadığı için kabin iç sıcaklığının ayarlanması amacıyla kullanılabilecek bir egzoz gazı oluşmuyor. Bu sebeple kabin iklimlendirmesi için direkt olarak bataryada depolanan elektrik kullanıldığında ise menzil olumsuz etkileniyor. Elektrikli araçlardaki bu durumu engellemek amacıyla ısı pompası kullanılıyor. Isı pompası sayesinde, kabin içi iklimlendirme amacıyla bataryada depolanan elektrik kullanılmıyor, bunun yerine dış havanın basınç değeri değiştirilerek sıcaklığı arttırılıyor veya azaltılıyor. Sıcaklığı değiştirelen dış hava, kabin içindeki havayı ısıtmak veya soğutmak amacıyla da kullanılabiliyor. Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen ë-C4’te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor.

ELEKTRİKLİ C4 ÖZELLİKLERİ

Güç: 136 HP (100 kW)

Tork: 260 Nm

Batarya: Lityum iyon

Batarya Kapasitesi: 50 kWsa; Menzil: 350 km WLTP

Dahili şarj cihazı (OBC): 7,4 kW

Şarj süreleri:

100 kW hızlı şarj (DC) istasyonu: 30 dakikada %80 / 10 dakikada 100 km menzil

Wall Box 7,4 kW / 22 kW: 7 saat 30 dakika

Ev tipi priz: 15 saat (güçlendirilmiş priz)

24 saatten uzun (standart priz)