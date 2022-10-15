Elektrikli 208 ve 408 Paris’te görücüye çıkacak

Peugeot, 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda elektrikli 208 ve 408 modelinin dünya lansmanını yapacak.

Peugeot, 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda elektrikli 208 ve 408 modelinin dünya lansmanını yapacak. Dört adet yeni Peugeot 408 dışında ziyaretçiler, sergilenen “Küre” ile benzersiz bir deneyim yaşayacak. Yeni 408, 180 HP ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemi ile verimliliğe ve akıllı elektrifikasyona odaklanırken, ileri seviyede mühendislik dışında öncü teknolojilerle de farkını ortaya koyuyor. Markanın Avrupa’da satılan modellerinin tamamı 2030 yılında, yasal gerekliliklerin 5 yıl öncesinde, tamamen elektrikli olacak.

Markanın tüm üyelerinin, 2023’ten itibaren, elektrikli versiyonları yollarda olacak, yani araçlar tamamen batarya elektrikli veya hidrojen yakıt hücresiyle çalışan güç-aktarma-sistemleri veya hibrit ya da şarj edilebilir hibrit çözümlerle hareket edebilecek. PEUGEOT, bu hedefe ulaşmak için 2023 yılında elektrikli ve elektrik destekli modellerin tanıtımına ayrıca hız kazandıracak.

PEUGEOT E-308 ve E-308 SW modellerini de yakında tanıtacak olan marka, yılın başından bu yana Fransa’nın en çok satılan elektrikli modeli olan E-208’in yeni bir versiyonunu da Paris’te ilk kez görücüye çıkartacak. PEUGEOT E-308 teknolojisine dayanan, yeni bir 115 kW/156 HP’lik elektromotor (+ %15 güç) ve yeni nesil bir batarya ile 2021 yılından bu yana enerji verimliliğini önemli ölçüde iyileştiren önlemlerle birlikte yeni PEUGEOT E-208, 400 km’nin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor. Yeni PEUGEOT E-208 sadece 12,0 kWsa/100 km’lik (Kullanılabilir enerji/WLTP menzili) üstün elektrik verimliliği sunuyor ve B segmenti elektrikli araçlar sınıfında standartları belirliyor.