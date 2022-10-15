Arazide voltajla intikam alacak

Jeep, 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda markanın tamamen yeni ve tamamen elektrikli Avenger (intikamcı) modelini tanıtacak. Yeni ve tamamen elektrikli Jeep Avenger, tam 400 kilometrelik elektrik menzil sunacak.

Jeep, 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda (Mondial de L’Automobile 2022) markanın tamamen yeni ve tamamen elektrikli Avenger modelini tanıtacak. Marka, fuar boyunca en güncel yeniliği olan Avenger ve ürün gamlarında yer alan ikonik ve aynı zamanda elektrikli araçları da doğasına uygun olarak kaya tırmanışı temasına sahip enerjik, canlı ve dinamik bir görselliğe sahip olan standında tanıtacak.

400 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Wrangler, Compass ve Renegade’in 4xe modelleriyle birlikte elektrikli Jeep ürün gamına katılacak olan Avenger üstün Jeep® kabiliyetlerini Avrupa pazarının müşteri ihtiyaçları ile birleştiriyor. Modern ve teknolojik olarak gelişmiş iç mekan ile birlikte yolcular ve bagaj için ferah kullanım alanı sunuyor. Yeni ve tamamen elektrikli model, tam 400 kilometrelik elektrik menzil sunacak.

4 FARKLI MODELİ PAZARA SUNACAK

Jeep’in geçtiğimiz eylül ayında açıkladığı elektrifikasyon planı, 4xe modellerine dayanıyor ve Avrupa pazarında geleneksel Jeep kabiliyetine sahip, tamamen elektrikli araçlardan oluşan bir ürün gamı ile farklılaşacağının sinyalini veriyor. Dünyanın pek çok ülkesinde sadece elektrikli SUV modellerini satışa sunan Jeep, yıl sonuna kadar Avrupa kıtasındaki büyük pazarlarda sadece elektrikli SUV modelleri satışa sunuyor olacak. 2025 yılına kadar Recon ve Wagoneer “S” gibi tamamen yeni ve tamamen elektrikli iki farklı segmentteki aracın da dahil olduğu dört farklı modeli pazara sunmayı hedefliyor. Jeep’in bu plan sonucunda 2030 yılı itibarıyla ürün gamı tamamen elektrikli olacak.