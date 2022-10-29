Togg üretimi C-SUV ile başladı sedanla devam edecek sırada Cross Coupe var

Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili olarak banttan inen Togg, son virajı döndü. İlk etapta C-SUV olarak üretimine başlanan modelin 2026 yılında seçenekleri artacak. Mart 2023’te satışa sunulacak C-SUV sonrasında sedan model 2025’in ilk çeyreğinde satılacak. 2026 yılında ise HB yerine Cross Coupe model gelecek.

ALİ YILDIRIM-GEMLİK

Türkiye’nin Otomobili olarak yola çıkmaya hazırlanan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) son virajı dönüyor. ‘Yerli Otomobil’ değil ‘Yerli Marka’ olarak pazara çıkmaya hazırlanan Togg, geçmişi de unutmadı. Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında açılış öncesinde Türkiye’nin bir dönem filmlere bile konu olan otomobili Devrim’i de fabrika açılışına getiren Togg yetkilileri dün ve bugünü konu alan bir konsept çizdi.

SADECE OTOMOBİL DEĞİL

MOBİLİTE ARACI OLACAK

Sadece bir otomobil değil ‘Mobilite’ cihazı yaptıklarının bilgisini veren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, bizim de katılım gösterdiğimiz fabrika açılışında bilgiler verdi. Yılda 100 bin adet araçlık üretim kapasitelerinin olduğunu aktaran Karakaş “4 seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve yaptıklarımızı size gösterebileceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesi ayrı bir gurur. Nereden nereye geldik. 4.5 sene öncesi yola çıktığımızda bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızı söylemiş ve söz vermiştik. Türkiye’ye ait, bizlere ait bir cihazdan ve küresel boyutta rekabet edebilecek bir araçtan bahsetmiştik. Adım adım bunları hayata geçirdik. Gemlik kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçlarımızın banttan indiği güne geldik. Niye kampüs diyoruz. Burası otomobilden bir fazlasıysa bir akıllı cihaz eko sistem merkeziyse bir imalat birimi ve üretim merkezi olmaz. Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden Togg’un Gemlik’teki teknoloji kampüsü olarak koyduk” dedi.

DEVRİM DE UNUTULMADI

Açılışta, Togg’un C-SUV ve Sedan modelinin yanında Devrim aracı da sergilendi. Tören alanına Togg’un birebir yol koşullarının yer aldığı test simülatörü de deneyimlendi. Bunun yanında Togg’un altyapı platformu, şasisi, batarya sistemi de gösterildi. Togg’un dijital kimliğini vurgulamak için ayrıca Gemlik rengindeki araçla gelenlere NFT kapsamında sanal dünyada avatar oluşturuldu.

İNŞAATINDA 9 BİN 700 KİŞİ ÇALIŞTI

1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Üretimde toplam 250 robot kullanılıyor. Ayrıca tesiste 3 ayda tamamlanan 1.6 kilometrelik test pisti de bulunuyor. İnşaatında 9 bin 700 kişinin yer aldığı üretim tesisinde 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Fabrika üretim kapasitesi 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 istihdam sağlayacak.

100 BİN ADETLİK ÜRETİM KAPASİTESİ OLACAK

Fabrika ilk yıl 100 bin adet üretim kapasitesiyle çalışacak. Fabrikanın yanına inşa edilen ve 2023’ün ilk haftalarında devreye alınacak batarya tesisinde ise 2 bin 200 kişi istihdam sağlanacak. Ayrıca batarya fabrikasının 2032’ye kadar milli gelire 30 milyar Euro katkı sağlayacak. Cari açığı ise 10 milyar avro azaltacak.

22 MİLYARLIK YATIRIM İLK İHRACAT ALMANYA’YA

22 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen yerli ve milli otomobil Togg’da şu ana kadar mühendisler de dahil olmak üzere bin 300 istihdam yapıldı. 2024 yılının sonunda ihracatına başlanacak Togg’u ilk ülkesi ise Almanya olacak.

KARAKAŞ: DIŞ DÜNYAYI SİZE GETİRECEĞİZ

Aracın renklerini paylaştıklarını belirten Gürcan Karakaş “Tüm ülkemizi kapsıyoruz. Aracın renklerini ülkemizin renklerimizden seçtik. Kula’nın Oltu’nun Gemlik’in tüm dünyada tanınması için. Teknolojinin gelişmesiyle bizim akıllı cihazımız hayatımızın bir parçası oluyor. Bir seyahat planlamak isterseniz, eğlenmek isterseniz bunları yapabilirsiniz. Bir yaşam alanı olarak tasarladığımız evimizden, ofisimizden sonra her türlü iş birlikleri yapıyoruz. Biz 300’e yakın start-up inceledik, 36 tanesiyle bir modelini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık, 19 tanesiyle el sıkıştık. Dış dünyayı biz size getireceğiz, siz gitmeyeceksiniz” dedi.

‘MART SONU YOLA ÇIKACAK ARAÇ

İÇİN FİYAT VERMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Gürcan Karakaş, aracın fiyatıyla ilgili soruya “Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. Birinci çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz” cevabını verdi. 15 senelik bir projeden bahsettiklerini belirten Karakaş “Şu an kurduğumuz kapasite yıllık 100 bin, öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Dünyada oyunun kuralları neyse adım adım gidiyoruz” dedi. Karakaş, Togg’un trafiğe çıkma tarihinin Mart’ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.

‘BURASI BİR FABRİKA DEĞİL

TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ’

Tesisten bahseden Gürcan Karakaş, buranın bir fabrika olmadığını paylaştı. Karakaş “Biz buraya neden teknoloji kampüsü diyoruz? Her şeyden önce burası otomobilden fazlası. Burası sadece bir imal merkezi olarak konumlandırılmadı. Mühendislerimiz, tasarımcılarımız, yazılımcılarımız burada ve bunların hepsini bu kampüste yapacağız. Şu ana kadar yaklaşımlarımızda ticari sır olmayan tüm adımları düzenli şekilde paylaştık. Ürünümüzü sıfırdan geliştirmiş bir şirket olarak tüm regülasyonları tamamlayarak ilerliyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında tüm sertifikasyon işlemlerini tamamlıyoruz. Bu sürece ihtiyacımız var” yorumunu yaptı.

HATCHBACKDEN VAZGEÇTİK

CROSS COUPE ÜRETECEĞİZ

Türkiye’nin otomobili ilk lanse edildiğinde sadece C-SUV üzerinde çalışmaların olduğu paylaşılmıştı. Gelinen süreçle birlikte kısa süre sonra sedan otomobil de tanıtıldı. CEO Gürcan Karakaş, 3 farklı model tanıttı. Karakaş “Geldiğimiz noktayla birlikte şimdi C-SUV üretimine başladık. 2025 itibarıyla sedan aracımız bantlardan inecek. Artık değişen tercihlerle birlikte hatchback üretiminden vazgeçtik. Fakat sadece bundan vazgeçtik deyip kenara çıkmadık. Yeni bir modelin daha sizlere müjdesini vermekten onur duyuyorum. 2026 yılının ilk yarısında bir cross coupe modeli daha banttan indireceğiz. C-X Coupe ismiyle bir küçük crossover modelin daha üretimine başlayacağız. Böylece 2026’ya kadar 3 model üretmiş olacağız. 100 bin olan kapasite böylece ikinci etapla birlikte 175 bine çıkacak” açıklamasını yaptı.

‘1300 KİŞİLİK BİR EKİBE ULAŞTIK’

Tesisin açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Mutluyuz. Türkiye’nin 100 yıllık hayali için akıl ve alın teri dökmeyi Allah bizlere nasip etti. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Türkiye’nin 100 yıllık hayaline dev bir adım atıyoruz. Bugünden itibaren Türkiye’nin otomobillerini bu güzel tesiste üretmeye başlıyoruz. 2017’de TOBB Genel Kurulu’nda sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Devletimiz yanımızda dursun, Türk iş dünyası olarak biz bunu başarırız demiştik. Kıymetli ortaklarımız, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, ve Zorlu Holding’le, nam-ı diğer babayiğitlerimizle zorlu bir yolculuğa çıktık. 1300 kişiyi aşan Togg ekibiyle gurur duyuyorum” dedi.

‘2024 SONUNDA İHRACAT

HABERLERİNİ DUYMAYA BAŞLAYACAĞIZ’

1960’larda Devrim arabalarına sahip çıkamadık diyen Rifat Hisarcıklıoğlu “Ama bu sefer 100 yılda bir gelen bu teknoloji fırsatını kaçırmıyoruz. En doğru zamanda, küresel rakiplerimizle başa baş bir yarışa giriyoruz. Bir otomobilden fazlasını üretiyoruz. Togg akıllı cihazlarıyla yarının mobilite dünyasında biz de varız diyoruz. Mart ayında da yollarda Togg araçlarımızı kullanıyor olacağız. Şimdi de dün üretemezsin diyenler, bugün “dünyaya satamazsın” diyorlar. Huzurunuzda, buradan bir söz daha verelim. Önce Avrupa’ya sonra tüm dünyaya Türkiye’nin otomobilini satacağız. 2024 sonundan itibaren ihracat haberlerimizi, Avrupa ülkelerinden başlayarak, duymaya başlayacaksınız. Teknolojimizle, mobilite çözümlerimizle, rekabetçi fiyatımızla tercih edilen küresel bir marka olacağız” ifadelerini kullandı.

ÖNCE BÜYÜKELÇİLER VE VALİLER BİNECEK

Mart 2023 tarihinden itibaren satışa çıkacak olan ilk otomobillerin kimlerin olacağına dair bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır açıkladı. Kacır, ilk otomobillerin büyükelçilere sonrasında da 81 ilin valilerine tahsis edileceğini söyledi. Nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinin tamamında iki binden fazla hızlı şarj istasyonu kurulacak. Türkiye’nin yaklaşık 150 büyükelçisi bulunuyor. Yani hemen hemen toplamda 230 otomobil bu tarafa tahsis edilmiş olacak.