Liste fiyatı 2.4 milyon bayide 1.9 milyon

MINI yeni Countryman modelinin de elektrikli versiyonunu getirdi. BMW X1 ile aynı boyutları paylaşan modelin içi de komple değişti. 2.4 milyon liralık fiyat etiketine sahip olan model bayi marjı sayesinde indirimlerle 1.9 milyona kadar geliyor. Böylece aracın matrah dilimi yüzde 40’lık dilimden yüzde 10’luk dilime düşüyor.

MINI yeni Countryman modelinin de elektrikli versiyonunu getirdi. BMW X1 ile aynı boyutları paylaşan modelin içi de komple değişti. 2.4 milyon liralık fiyat etiketine sahip olan model bayi marjı sayesinde indirimlerle 1.9 milyona kadar geliyor. Böylece aracın matrah dilimi yüzde 40’lık dilimden yüzde 10’luk dilime düşüyor. Yeni MINI Countryman E fiyatında bayilere marj alanı açıldığından bahseden Hakan Tiftik “MINI fiyatı 2 milyon 490 bin TL yetkili satıcılarımıza marj verdik. Bu marjlarla otomobilin fiyatı 1.9 milyon liraya kadar iniyor. Böylece yüzde 10’dan başlıyor. Biz eğer 1.9 milyon yapsaydık fiyatı en ufak zamda yüzde 40’lık dilime girecekti. Bu yüzden bunu bayilere bıraktık” diye konuştu.

462 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

MINI markasının Go-Kart hissi veren sürüş deneyimi ve ikonik tasarımıyla dünyada en tutkulu hayran kitlesine sahip otomobil markalarından biri olduğunu vurgulayan Hakan Tiftik, “Yeni nesil MINI Ailesi’nde otomotiv sektöründe ezberleri bozacak radikal değişimler oldu. İlk jenerasyonuna göre boyutlarını önemli ölçüde artıran ve çok daha kaslı bir görünüme kavuşan Yeni MINI Countryman de içten yanmalı benzinli, mild hybrid benzinli ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle MINI Yetkili Satıcıları’nda görülebiliyor” dedi. MINI Countryman E, 150 kW / 204 bg güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan otomobil WLTP değerlerine göre 462 km’ye varan menziliyle öne çıkıyor.

GO-KART HİSSİ ELEKTRİKLENDİ

MINI markasının Go-Kart hissi veren sürüş deneyimi ve ikonik tasarımıyla dünyada en tutkulu hayran kitlesine sahip otomobil markalarından biri olduğunu vurgulayan Hakan Tiftik, “Yeni nesil MINI Ailesi’nde otomotiv sektöründe ezberleri bozacak radikal değişimler oldu. İlk jenerasyonuna göre boyutlarını önemli ölçüde artıran ve çok daha kaslı bir görünüme kavuşan Yeni MINI Countryman de içten yanmalı benzinli, mild hybrid benzinli ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle MINI Yetkili Satıcıları’nda görülebiliyor.” dedi.

JCW RUHU DEVAM EDİYOR

Tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman SE ALL4 ise dört tekerlekten çekiş özelliğiyle geliyor. Otomobil, 230 kW / 313 bg güç ve 494 Nm tork değerlerine sahip. 0’dan 100 km/s hıza 5.6 saniyede ulaşabilen tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman SE ALL4, WLTP değerlerine göre 433 km’ye varan menziliyle tamamen elektrikli sürüş sunuyor. Yeni MINI Countryman’in benzinli versiyonu olan MINI Countryman C, 1,5 litre hacmindeki benzinli-mild hybrid motoru ile 170 beygir güç üretiyor ve WLTP verilerine göre ortalama 6.1-6.5 litre/100 km yakıt tüketimi ile verimlilik ve performansı bir arada sunuyor. Efsanevi John Cooper’ın adını taşıyan Yeni MINI John Cooper Works Countryman ALL4, dört tekerden çekiş özelliği ve 2 litre hacminde 4 silindirli benzinli motor ile ürettiği 300 beygir güç ve 400 Nm tork ile 0-100 km/sa hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor.