Yeni Skoda Superb makyaj operasyonundan geçti. Markayı D sedan segmentinde temsil edecek olan model Passat üretiminin sona ermesi Skoda Superb’ye yarayacak.

ALİ YILDIRIM

Çek üretici Skoda Superb modelini yeniledi. 4’üncü jenerasyonuna kavuşan model, Türkiye’de de yola çıktı. Sedan ve combi seçenekleriyle pazarda boy gösterecek olan modelde 3 farklı motor seçeneğine yer verildi. Araç haziran boyunca lansmana özel fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Superb sedan 1.9 milyon liranı üzerinde bir etiketle gelecek. Volkswagen Passat sedan üretimin bitmesiyle birlikte Skoda Superb kozunu iyi yönetecek. Ve oradaki boşluk bu modelle dolacak.

ÖN YÜZ YENİLENDİ

Škoda’nın amiral gemisi modeli, yeni nesliyle tüm özelliklerini bir üst seviyeye taşımayı başardı. Yenilenen tasarımla birlikte daha rafine bir hale getirilen dördüncü nesil Superb, sekizgen Škoda ön panjuru, kaput üzerindeki Škoda logosu ve daha

akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha aerodinamik tasarıma sahip olan Superb, geleneksel olarak Škoda modellerinin tasarımına yön vermeye devam ediyor. Markanın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin unsurlarını tamamen yeni Superb modeline taşıyan Škoda, kristal detaylarla tamamlanan yeni LED Matrix farları ve TOP LED arka ışıklandırmayla dikkat çekiyor.

4 FARKLI DONANIM PAKETİ

Yeni Škoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Tüm versiyonlarda yüksek standart donanımlar dikkat çekerken, yeni Škoda Superb daha fazla teknoloji, güvenlik ve konforla öne çıkıyor. Škoda Superb’in giriş seviyesi Elite donanımda Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi, E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi ve 8 Adet Hava Yastığı gibi tüm güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Direksiyondan Vites Kontrolü (Shift by wire), 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli, 10 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ve Geri Görüş Kamerası gibi birçok teknolojik özellik de sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Konfor ekipmanlarında ise giriş donanım seviyesi itibariyle Isıtmalı Ön Koltuklar öne çıkan ekipmanların başında geliyor.

EN ÇOK PREMIUM TERCİH EDİLECEK

Premium donanım seviyesinde Kablosuz Şarj Sistemi, Üç Bölgeli Elektronik Kontrollü Tam Otomatik Klima Sistemi, Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar öne çıkıyor. Prestige donanımında Şerit Takip Asistanı Plus, Yarı Otonom Araç Kontrolü ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı (Seyahat Asistanı), Adaptif Hız Sabitleyici, Elektrikli Bagaj Kapağı ve Sanal Pedal, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Kessy Advanced), 18 inç Dofida Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi, Isıtmalı Ön/Arka koltuklar, Smart Comfort giriş özelliği bulunan Hafızalı Ön Koltuklar, Havalandırma Fonksiyonlu Ön Koltuklar ve 8 farklı masaj modu bulunan Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Superb’in en üst donanım seviyesi L&K Crystal’de ise, Canton 14 Hoparlörlü 725 W Ses Sistemi, Head-up Display, 360 Derece Çevre Görüş Sistemi, Akıllı Park Asistanı, Dinamik Şasi Kontrolü Sistemi Pro (DCC Pro) ve 19 inç Veritate Alüminyum Alaşımlı Jantlar yer alıyor.

BAGAJI 20 LİTRE BÜYÜDÜ

Yeni nesil Superb, her neslinde olduğu gibi konfor, teknoloji ve pratiklik konusunda da öncü rol oynuyor. Superb Sedan 4,912 mm uzunluğa, 1,849 mm genişliğe, 1,481

mm yüksekliğe ve 2,837 mm dingil mesafesine sahip. Geniş yaşam alanıyla araç içerisindeki herkes için ferahlık sağlayan Superb Sedan, aynı zamanda 645 litrelik bagaj hacmiyle de tüm ihtiyaçların ötesine geçiyor. Yeni Superb Sedan’ın bagaj hacmi zaten iddialı olan önceki nesle göre 20 litre artırıldı.

4 ÇEKER DİZEL VE BENZİNLİ

Škoda, yeni nesil Superb ile daha verimli ve performanslı motor seçeneklerini de bir araya getiriyor. Superb Sedan 150 PS güç/250 Nm tork üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç/400 Nm tork üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS/400 Nm’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor ve her koşulda yüksek performans elde ediliyor. Superb Combi modeli ise, 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunuluyor. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi ve her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimlilik elde edildi. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb’de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yüzde 10’a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı oluyor. 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit modelin yakıt tüketimi, 100 kilometrede yalnızca 5,3-5,6 litre olurken Škoda Superb’in 265 PS’lik en güçlü versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5.6 saniyede tamamlıyor.