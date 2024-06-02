2 milyon liranın altında yeni SUV modeli geliyor

Jaecoo7 fiyatı daha tam belli değil. Ama temmzu ayında pazara J7 modeliyle çıkacağı netleşti. Kesin olarak paylaşılan bir fiyat yok şu an ama 1.8 milyon lira seviyesinde bir başlangıç etiketi olacağı tahmin ediliyor. Jaecoo 7 için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Ahu Turan “20 şehirde bayilerimiz hazır” dedi.

ALİ YILDIRIM

Jaecoo7 fiyatı daha tam belli değil. Ama temmzu ayında pazara J7 modeliyle çıkacağı netleşti. Çinli Chery grubu Türkiye’ye yeni bir marka daha getiriyor. Uzun bir süredir Türkiye ve Avrupa pazarı için hazırlıklarına devam edilen Jaecoo’yu geçtiğimiz aylarda tanıtan marka, şimdi de aracın arazi kabiliyetini öne çıkarmak için bir off-road sürüşü gerçekleştirdi.

SADECE TÜRKİYE DEĞİL AVRUPA’DA DA SATILACAK

İstanbul’da gerçekleşen lansmanda konuşan Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan “Jaecoo markamız şu ana kadar dünya çapında 37 ülkede 1.1 milyonluk bir hayran kitlesi kazanmayı başardı. Yeni markamız önümüzdeki 3 yılda 60’dan fazla ülkede 3 binden fazla satış noktasına ulaşmayı hedefliyor. 2024 yılında Türkiye ile birlikte İspanya, İtalya, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde faaliyete başlıyor olacağız. Jaecoo, yeni enerji çözümleriyle öne çıkan bir marka. Müşterilerimize tam elektrikli ve PHEV gibi yeni enerji çözümlerini sunarken, aynı zamanda bu teknolojileri sürekli geliştirerek, rekabet ortamında öncü olmayı hedefliyoruz” dedi.

SATIŞI TEMMUZ AYINDA BAŞLIYOR

Markanın tanıtım toplantısında Türkiye’deki yapılanmaya da yer verildi. 20’den fazla şehirde bayi yapılanmasının hazır olduğu belirtilirken, satışların temmuzda başlaması bekleniyor.

2 MİLYON LİRANIN ALTINDA BAŞLAYACAK

İlk yıl iddialı bir giriş yapacak Jaecoo7 fiyatı ise başlangıç paketinde 2 milyon liranın altında olması hedefleniyor. Jaecoo’nun dünya çapında 873 bayisi bulunuyor. Jaecoo 7, güvenlik, konfor ve esnekliğin bir arada sunulduğu iç mekanıyla da geleneksel Off-Road genlerini ve Off-Road dünyasının estetik cazibesini yeniden yorumluyor. Safkan Off-Road deneyimini yeniden tanımlayan akıllı sistem ARDIS ile donatılıyor. Kum, kar, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş modu, senaryo tabanlı bir teknolojik mantıkla sürüş gereksinimlerini karşılıyor.

1.6 LİTRELİK ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

7 DCT otomatik vites seçeneğine sahip modelde 1.6 TGDI 145 beygir benzinli motorun yanı sıra, plug in hibrit seçeneği de olacak. Bu seçenek 150 kw gücünde olacak ve 18,3 kws bir batarya kapasitesiyle gelecek. Aracın toplam menzili de 1000 km’yi geçecek. Jaecoo 7’yle pazara girecek marka, Jaecoo 8 ve Jaecoo 5 gibi yeni modellerle ürün gamını genişletecek.