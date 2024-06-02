Lüks sınıftan göç alıyoruz

Otomotiv sektörü zor bir yılı atlatmaya çalışıyor. Geçmiş yılların etkisiyle patlayan kur sıfır otomobil fiyatlarını zirveye çıkarırken, tüketici ya elindekini korumaya çalıştı ya da eskinin yenisini alamayınca segment düşürmeye başladı. Özellikle lüks sınıftan oldukça müşteri çektiklerini söyleyen Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar “Müşterilerin yüzde 25’i daha üst sınıflardan hatta lüks sınıflardan geliyor. Müşterilerimiz diğer markalardan markamıza göç ediyorlar” dedi.

ALİ YILDIRIM-ÇEKYA

Otomotiv sektörü zor bir yılı atlatmaya çalışıyor. Geçmiş yılların etkisiyle patlayan kur sıfır otomobil fiyatlarını zirveye çıkarırken, tüketici ya elindekini korumaya çalıştı ya da eskinin yenisini alamayınca segment düşürmeye başladı. Bugün D sedan bir modele sahip olan tüketici aynı otomobili yeniden alamıyor ve sınıf küçültmek zorunda kalıyor. Lüks sınıf özelliklerini sunan modeller de ortaya çıkınca E’den D’ye D’den C’ye geçişler daha da hızlanıyor. Yeni Skoda Superb’nin Prag’da gerçekleşen lansmanında konuşan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, bu klasmanda müşterilerin yüzde 25’inin daha üst sınıflardan hatta lüks sınıflardan geldiğini vurguladı. Başar “Önemli bir bölümü zaten geçmişte de Superb kullanan müşterilerin tekrar alımlarını oluşturuyor. Kalan müşterilerde diğer markalardan markamıza göç ediyorlar. Biz diğer markalardan gelenleri güçlü ürünlerimiz ve mutlu eden hizmetlerimizle markamızda tutmaya çalışıyoruz. Herkes açısından bu yıl kolay bir dönem olmayacak. Otomobil almayı tercih eden ve Skoda’ya yönelen müşterilerimiz açısından bu yıl şartları mümkün olduğunca kolaylaştıracağımız bir dönem olacak. Biz bu politikaya gücümüz yettiğince herhangi ticari bir kaygı duymaksızın devam etmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü büyüme için önemli bir fırsat yakaladık. Pazar koşullarından bağımsız olarak şartlar ne olursa olsun Skoda Türkiye olarak Yüce Auto olarak bu fırsatı lehimize çevirmek istiyoruz. Bundan sonrada dünyanın neresinden gelirse gelsin tüm rakiplere hoş geldin diyoruz” dedi.

PAZARIN TADI YOK AMA SATIŞLARIMIZ İYİ

Binek otomobil pazarının 700 bin adetlere doğru gittiğini söyleyen Zafer Başar “Tüm koşullara rağmen biz bu seviyede olacağını öngörüyorduk. Planlamamızı buna göre yaptık. Bu yıl için 45 bin adet satış hedefimiz bulunuyor. Bu çaba için uğraşıyoruz. Şu ana kadar işler planladığımız şekilde seyrediyor. Gayet tempolu ve bayilerimizde minimum stok seviyesinde. Gelen aracın herhangi bir showroom trafiğinde hareket göstermeksizin satıldığını görüyoruz. Müşterilerimizin teveccühü için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF 15 BİN ADET SATIŞ

Markanın yaşadığı tedarik sorunlarına değinen Zafer Başar “Pandemi dönemi de dahil olmak üzere uzun bir süredir yaşamış olduğumuz üretim alamama dönemi maalesef zaman zaman devam ediyor. Bu sene bunu bir miktar adet anlamında aştığımızı görüyoruz. Superb’le beraber ki bütün ürün sistemimizin omurgası ve amiral gemisi diyebiliriz. Bu sınıfta dominant bir etki oluşturacak gelişiyle beraber. Geçen seneyi bu sınıfta ilk sırada bitirmiştik. Bu senede gelişiyle beraber 12 ila 15 bin adet arasında satış hedefliyoruz” diye konuştu.

BU SINIFTA BOŞLUĞU DOLDURACAĞIZ

Zafer Başar konuşmalarına şöyle devam etti: “İddialı ve güzel bir fiyat yapısıyla başladık. Şu ana kadar ön talepte çok kısa bir sürede bizi 5 bin 100 adetlere kadar çıkarttı. Bu rakam getireceğimiz sayısının yüzde 30’una tekabül ediyor. Bu araç daha gelmemişken ve kimse görmezken bu talep adetlerini yakaladı. Bu sınıftaki boşluğu büyük bir güçle dolduracağına inanıyoruz. İlk 5 ve büyük bir marka olmak hedefimizden vazgeçmediğimizi açık yüreklilikle söylüyoruz. Şu an toplam pazarda ihtiyaç segmentlerinin yüzde 92’sine hitap eden bir ürün çeşitliliğimiz var.”