BMW ikinci jenerasyon X2 modelini tanıttı. Artık modelin elektrikli versiyonu da olacak. Yeni BMW X2 3.3 milyon liradan başlayan fiyat etiketine sahip. Elektrikli iX2 ise 2.7 milyon liradan satışa sunuluyor.

BMW ikinci jenerasyon X2 modelini tanıttı. Artık modelin elektrikli versiyonu da olacak. Yeni BMW X2 3.3 milyon liradan başlayan fiyat etiketine sahip. Elektrikli iX2 ise 2.7 milyon liradan satışa sunuluyor. Yeni BMW X2 3.364.200 TL’den başlayan azami liste satış fiyatlarıyla ve Yeni MINI Countryman ise 2.658.984 TL’den başlayan azami liste satış fiyatlarıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarındaki yerini aldı.

40 YILDA 420 BİN YENİ ARAÇ SATTIK

Borusan Otomotiv’in bu yıl 40’ıncı yaşını kutladıklarını belirterek sözlerine başlayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, premium otomotiv sektöründeki örnek ve öncü rollerini daha nice yıllar başarılarla sürdürmek azminde olduklarını belirtti. Borusan Holding ve GIWA Holding’in 1984 yılında gerçekleştirdiği ortaklık neticesinde ve yalnızca BMW Türkiye distribütörlüğü ile başlayan yolculukta bugün Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında 5 otomotiv markası, 25 Yetkili Satıcı, 46 Yetkili Servis ve 7 ayrı grup şirketi olduğunu belirten Tiftik, “Bu 40 yılda yaklaşık 420 bin yeni otomobil ve motosikleti sahipleriyle buluştururken, yaklaşık 17.650 araç kiralaması gerçekleştirdik. Diğer taraftan motor sporları tarafındaki girişimlerimiz BOM ve BOM Karting takımlarımız ile yerel ve uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını taşıma gururunu elde derken, ekiplerimiz antrenman ve yarışlarda yaklaşık 62 bin 300 kilometre kat ettiler. Otomotiv sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimize benzersiz deneyim, paydaşlarımıza sürdürülebilir değerler sunma misyonumuzu daha uzun yıllar devam ettirmeye kararlıyız” dedi.

DAHA SPORCU BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Lansmanları yapılan yeni modellerle de ilgili konuşan Tiftik; Yeni BMW X2’nin önceki nesline göre daha sportif bir görünüme kavuştuğunu ve iç mekanda daha geniş bir yaşam alanı sunduğunu belirtti. BMW’nin aynı gövdede farklı güç sistemleri sunan Power of Choice yaklaşımının Yeni BMW X2 ile de devam ettiğini belirten Tiftik, her iki modelin de Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldığını sözlerine ekledi.

GO-KART HİSSİ ELEKTRİKLENDİ

MINI markasının Go-Kart hissi veren sürüş deneyimi ve ikonik tasarımıyla dünyada en tutkulu hayran kitlesine sahip otomobil markalarından biri olduğunu vurgulayan Hakan Tiftik, “Yeni nesil MINI Ailesi’nde otomotiv sektöründe ezberleri bozacak radikal değişimler oldu. İlk jenerasyonuna göre boyutlarını önemli ölçüde artıran ve çok daha kaslı bir görünüme kavuşan Yeni MINI Countryman de içten yanmalı benzinli, mild hybrid benzinli ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle MINI Yetkili Satıcıları’nda görülebiliyor.” dedi.

YENİ X2’NİN BOYUTLARI BÜYÜDÜ

Bir önceki nesline göre daha sportif ve keskin çizgilere sahip Yeni BMW X2 boyutlarıyla da fark yaratıyor. Otomobil, ilk jenerasyona göre 194 mm daha uzun, 21 mm daha geniş ve 64 mm daha yüksek ölçüleriyle dikkat çekiyor. Artan boyutları Yeni BMW X2’nin aks mesafesine olumlu katkıda bulunuyor ve otomobil, kabininde önceki jenerasyona kıyasla çok daha ferah bir yaşam alanı sunarak konforlu yolculuğa imkan tanıyor. BMW markasının yaratıcısı olduğu SAC formu, Yeni BMW X2’nin önden arka kısmına doğru uzayan ve alçalan tavan yapısıyla yan profilde vurgulanıyor. Özellikle M Sport tasarım ile daha sportif bir görünüm kazanan Yeni BMW X2, yeniden tasarlanan arka aydınlatma grubu ve görünmeyen egzoz çıkışlarına sahip difüzörü ile dikkat çekiyor.

1.5 LİTRELİK TURBO BU MODELE DE GELDİ

Üç silindirli benzinli-mild hybrid güç ünitesine sahip Yeni BMW X2 sDrive20i, 48V teknolojili motoru sayesinde 170 beygir güç üretirken, WLTP normlarına göre 6-6,5 lt / 100 km yakıt tüketimi sunuyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş bu ünite hem geleneksel sürüş keyfini hem de yakıt ekonomisini beraberinde getiriyor.

204 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ

Tamamen elektrikli Yeni BMW iX2 eDrive20, ön aksta yer alan elektrik motoru ile 204 beygir güç 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan otomobil, tam dolu bataryalarıyla 478 km’ye varan menzili kullanıcısına sunuyor. Yeni BMW iX2 eDrive20 130 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan AC Charging Professional donanımı ile AC akımda 22 kW şarj hızı desteği sunan Yeni BMW iX2 eDrive20, bataryaların %0-100 dolumunu yaklaşık 3 saat 45 dakikada tamamlayarak esnek kullanıma da imkan tanıyor.