Satılan her Nissan’ın 20 bin lirası depremzedeye

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bölgedeki vatandaşların ihtiyaç listesi hala oldukça uzun. Bu dönemde herkes elinden geleni ardına koymazken, Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv markaları da bu duruma kayıtsız kalmadı. Felaketin ilk gününden itibaren ayağını gazdan bir an olsun çekmeyen markalar çeşitli desteklerle yardımlarını sürdürüyor. Daha önce 1 milyon euroya varan bir yardım paketi oluşturan Nissan da şimdi yeni bir kampanyaya imza attı. Nissan Türkiye ve bayileri, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay’a 20 bin TL bağış yapacak müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düşecek. Bu program sayesinde Nissan Türkiye, depremden etkilenen bölgelere acil gıda ve giysi malzemesi göndermek de dahil olmak üzere deprem sonrasında sağladığı desteği genişletmek için müşterileri ve bayileriyle birlikte hareket ediyor. Yeni yardım paketi hakkında konuşan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem şunları söyledi: “Türkiye’de çok zor zamanlardan geçiyoruz. Yapabileceğimiz her bir yardımla depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarına dokunarak, onlar için kurulacak yeni ve sağlam bir geleceğe destek olabilmeyi arzu ediyoruz. Türkiye bizim evimiz ve Nissan olarak, bu felaketten etkilenen binlerce insana sağlam bir gelecek sağlamak ve çözüm sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapma sorumluluğunu hissediyoruz.” dedi.