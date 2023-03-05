Ucuz elektrikli otomobil de hayal oldu

Çin’den ithal edilen ucuz elektrikli otomobil modellerine bile ek vergi geldi. Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere gelen ek Togg vergisi ülkede faaliyet gösteren birçok markayı şimdiden vergi mağduru yaptı. Kısa bir süre önce Çinli BYD ve Leapmotor’un Türkiye anlaşması yüzde 54’e ulaşan ek vergiyle şok etkisi yarattı.

ALİ YILDIRIM

Çin’den ithal edilen ucuz elektrikli otomobil modellerine bile ek vergi geldi. Otomotivde Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan vergi sistemi, yeni bir araç almayı hayal haline getiriyor. Demode vergi sistemi ve maliyetler en ucuzun etiketini bile yarım milyona ulaştırırken, hükümet bu konuda ne sektöre ne de vatandaşa hiçbir destek sağlamıyor. Bugün ortalama 1 milyon liralık bir otomobilin yarısı vergi. Vatandaş artık Avrupalı modellere ulaşamaz hale gelirken, tek umudu olan Çinli araçları merakla bekliyordu. Ama orada da gelen yeni Togg vergisi deyim yerindeyse umutları suya indirdi. Özellikle minik modellerin uygun etiketlerle gelmesi en azından vatandaşın ayağını yerden kesecek iken bu umut yok oldu demek yerinde olur. Çin’den getirilen elektrikli araç vergisi, mevcut modellerin fiyatını böylece katlayacak. Matrah artışıyla fiyatların düşmesi yerine hemen hemen aynı kalacak hatta kısa bir süre sonra etiket artışı daha hızlı olacak. Çin menşeli araçlara yüzde 10 gümrük vergisi vardı. Geçen yıl buna ilave yüzde 10 gümrük vergisi gelmişti. Bu ilave yüzde 10 gümrük vergisi oranı yüzde 40’a çıkarıldı. Böylece çarpan etkisiyle Çin’den ithal edilecek olan elektrikli araçlar için alınan gümrük vergisi böylece yüzde 54’e ulaşmış oldu.

YATIRIM İŞTAHI KAÇMIŞ GİBİ DURUYOR

Kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanan birçok Çinli markanın iştahı şimdiden kaçmışa benziyor. Türkiye’ye ithal edilen birçok Çinli üreticiyi etkileyen bu karar, yatırımlara da olumsuz yansıyabilir. Piyasada birçok otomobilin ÖTV oranı bir alt dilime düşerken, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillerin de böylece fiyatı ilk etapta düşecek ama yeni gelen ürünlerle birlikte artacak. Türkiye’de hali hazırda faaliyet gösteren MG, Skywell, Seres’in yanı sıra, pazara giriş yapmaya hazırlanan BYD, Leapmotor da ek vergi mağduru olacak. Şimdiden Türkiye’de şarj istasyonlarını kuran Tesla’da Model 3’ün üretimini Çin’de yapıyordu.

ALJ TÜRKİYE, YENİ KARARI

BİLSEYDİ BYD’Yİ GETİRİRMİYDİ?

ALJ Türkiye, BYD’nin elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için niyet mektubu imzaladı. Şirket, bu anlaşmayla birlikte BYD markasının yenilikçi ve çevre dostu elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek. Şu ana kadar global olarak 3.5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, geniş elektrikli ürün gamı, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışı ile beraber yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan “blade batarya” teknolojisiyle öncü rol oynuyor. ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, son 25 yıldır otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye’nin BYD distribütörlüğüyle yeni bir yatırıma daha imza attığını belirterek “ALJ Türkiye olarak dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. ALJ’nin otomotiv distribütörlüğü konusundaki köklü deneyimi ve yüksek itibarı, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz” dedi.

LEAPMOTOR DA GELEMEDEN

VERGİ MAĞDURU OLDU

Türk tüketicisinin SKYWELL ile tanıdığı Ulu Motor da Çin’den ikinci bir elektrikli marka getirmek için kolları sıvadı. Eğer bu anlaşma öncesinde yüzde 54 ek vergi açıklansaydı belki anlaşma bile imzalanmazdı. Mart 2023 itibarıyla Çinli Leapmotor’un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, yeni iş birliği kapsamında Leapmotor markasına ait modelleri çok yakında ülkemizde yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Kullanıcılarına en rafine mobilite deneyimini sunmayı misyon edinen Leapmotor, kuruluşundan günümüze elektrikli otomobilleri, elektronik ürünler olarak ele alıyor. Leapmotor, Çin merkezli tek saf elektrikli araç şirketi olma iddiasıyla eksiksiz Ar-Ge yetenekleriyle araçlarındaki tüm temel sistemleri ve elektronik bileşenleri kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor. Çin merkezli dikey entegre yapılanmalı elektrikli araç üreticisi olan Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.