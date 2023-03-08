Önce deprem bölgesine ışık oldu sonra Türkiye’de satışa çıktı

MG ZS EV Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı gerçekleşmesi beklenen modelin, deprem felaketi dolayısıyla lansmanı iptal edildi. Burada yapılacak olan harcama deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım oldu. Aynı zamanda elektrikli MG modelleri bölgede bir jeneratör görevi görerek bölgede aydınlatma görevi de üstlendi.

Yeni MG ZS EV Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı gerçekleşmesi beklenen modelin, deprem felaketi dolayısıyla lansmanı iptal edildi. Burada yapılacak olan harcama deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım oldu. Aynı zamanda elektrikli MG modelleri bölgede bir jeneratör görevi görerek bölgede aydınlatma görevi de üstlendi.

1.3 MİLYONUN BİRAZ ÜZERİNDE GELDİ

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz otomobil markası MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli ZS EV, Mart ayı itibarıyla lansmana özel 1.379.000 TL’den satışa sunuldu. Euro NCAP’ten kazandığı 5 yıldız ile güvenliğini kanıtlayan ZS EV’nin Luxury versiyonunda panoramik açılabilir cam tavan, MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemi, kablosuz telefon şarjı, V2L araçtan araca şarj özelliği, karbon fiber görünümlü ön konsol, sportif kırmızı dikişli koltuklar ve 448 litre bagaj hacmi standart olarak sunuluyor. Premium özellikleri standart olarak sunmasıyla dikkat çeken yeni ZS EV’nin şehir içinde 591 km’ye varan menzil sunabilmesi ise en çok dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal yaptığı açıklamada; “Ülkemizde MG’ye gösterilen ilgi ve başarılarımız sayesinde yeni ZS EV’nin geliştirilmesinde aktif rol alan ülkelerden biri olduk. Yeni ZS EV’nin müşterilerimizin geri bildirimleri doğrultusunda geliştirildiğini söyleyebiliriz. Yeni ZS EV, sınıfının üstünde boyutları, 5 yıldızlı Euro NCAP güvenliği, ileri teknolojisi ve standart olarak sunulan premium özellikler ile rakiplerinden ayrılıyor” dedi.

ŞEHİRİÇİNDE 591 KİLOMETRE MENZİL

Yeni ZS EV’nin elektrikli menzili konusuna da vurgu yapan Tibet Soysal, “Ülkemizde yüzde 100 elektrikli denilince ilk akla gelen modellerden olan yeni ZS EV, kapasitesi artırılan bataryası sayesinde 440 km menzil sunuyor. Şehir içi kullanımlarda ise menzili 591 km’ye ulaşabiliyor. Markamıza olan yoğun talebin farkındayız. Satış ve pazarlama konusundaki faaliyetlerimiz globalde markanın dikkatini çekti ve Türkiye pazarını önceliklendirmelerinde etkili oldu. Bu da araç bulunabilirliği konusunda istediğimiz adetleri talep edebilmemizi sağladı. Bu sayede müşterilerimize çok beklemeden araç teslim avantajı sağlayabileceğiz” dedi.

ÇARPIŞMA TESTLERİNDEN 5 YILDIZLA AYRILDI

Markanın en çok satılan modeli olan ZS, bugüne kadar 70’ten fazla ülkede 1 milyonun üzerinde satıldı. Satışa çıktığı ülkelerde 40’ın üzerinde prestijli ödül kazanan ZS EV, SUV gövde yapısı, geniş iç hacmi, 448 litre bagaj kapasitesi ve Euro NCAP’ten 5 yıldızlı güvenliği ile son olarak ev sahibi İngiltere’de 2023 yılının “En İyi Elektrikli Aile Otomobili” seçilmişti. Ülkemizde 2021 Haziran ayında yollara çıkan ZS EV aynı ay içerisinde en çok satılan elektrikli otomobil olmuştu. ZS EV, ülkemizde satışa çıktığı günden itibaren çok başarılı bir satış grafiği yakalayarak Türkiye’nin en çok satan ilk 5 elektrikli otomobili arasına girme başarısını da göstermişti. Marka, 2023 yılının ilk yarısında bugüne kadar Türkiye’de satılan tüm elektrikli MG modellerinden daha fazla ZS EV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

JENERATÖR GÖREVİ BİLE GÖRÜYOR

Teknolojisi gelişen iç tasarımı, eklenen yeni güvenlik önlemleri ve Türkiye için yepyeni bir teknoloji olan V2L (Vehicle to Load) yani araçtan araca şarj özelliği sayesinde yeni ZS EV, elektrikli araçlar arasında adından çokça söz ettirmeye hazırlanıyor. İngiltere ve İsveç’te “Yılın Otomobili” seçilen yeni ZS EV’nin araçtan araca şarj (V2L) özelliği sayesinde elektronik cihazları şarj etmek veya çalıştırmak mümkün olduğu gibi bu özellik ile ZS EV, bir elektrikli otomobili de şarj edilebiliyor. Hatta yeni ZS EV, 2021 yılında satışa sunulan bir önceki ZS EV’yi yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj ettikten sonra 273 km daha menzili kalmasıyla da öne çıkıyor. Elektriğin bulunmadığı ortamlarda elektrik enerjisi sağlayan ZS EV, kampçılar ve karavan sahipleri tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor.

GÜCÜ ARTTI ŞARJ SÜRES KISALDI

ZS’in en yeni versiyonu yüzde 100 elektrikli ZS EV’nin performans değerlerinde de önemli gelişimler sağlandı. 105 kW yerine artık 115 kW güç üreten elektrik motoru besleyen batarya kapasitesi de 44,5 kWsa’den 72,6 kWsa’e yükseltildi. Şarj süresini kısaltacak geliştirmeler de yapıldı, dahili AC şarj gücünün kapasitesi 11 kWsa’e artırıldı. Azami DC şarj gücü 92 kW’ye yükseltilerek yüzde 30’dan 80’e olan şarj süresi 40 dakikadan 30 dakikaya indirildi. Yeni ZS EV’nin enerji tüketimi 17,8 kWsa/100 km’ye düşerken WLTP menzili 263 km’den 440 km’ye çıktı. Yeni model, tüm bunlara ek olarak artık şehir içinde 335 km yerine 591 km’lik menzile ulaşabilmesiyle segmentindeki en iddialı seçeneklerden biri konumuna geliyor. Maksimum hız ise 140 km/sa’ten 175 km/sa’e yükseltilen Yeni ZS EV, 0-50 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlıyor.