Uzun bir süredir herkes giden Doblo üretimini konuşurken, Tofaş 2025 yılından itibaren Stellantis grubunun hafif ticari araçları olan ‘K0’ üretimine start verecek. Bursa’da Doblo ile birlikte 4 markanın daha üretimi olacak.

Uzun bir süredir görüşmelerin devam ettiği Tofaş ve Stellantis birleşimi ekseninde Bursa’da herkes bir son beklerken, Tofaş’ın atağı şaşırttı. Uzun bir süredir herkes giden Doblo üretimini konuşurken, Tofaş 2025 yılından itibaren Stellantis grubunun hafif ticari araçları olan ‘K0’ üretimine start verecek. Hem orta boy hafif ticari araç hem de binek araçlar üretecek olan Tofaş böylece Fiat Doblo, Peugeot Rifter, Opel Combo, Citroen Berlingo ve hatta Toyota Proace City üretimi bile yapılacağa benziyor.

TOFAŞ STELLANTİS OTOMOTİV

PAZARLAMA’NIN TAMAMINI ALIYOR

Koç Holding ve Stellantis N.V. müşterilere ve iş ortaklarına sınıfının en iyisi ürün ve hizmetlerin verimli bir şekilde sunulması, Türkiye’deki operasyon potansiyelinin artırılması amacıyla mevcut Tofaş ortak girişimlerini daha da genişletme ve büyütmeyi hedeflediklerini açıkladı. İmzalanan yeni stratejik anlaşma ile Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin sermayesinin tamamını satın alıyor. Sonuç olarak, Türkiye’de dağıtıma sunulan tüm Stellantis markaları – Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep®, Maserati, Opel ve Peugeot – Tofaş tarafından dağıtılacak.

ÇAKIROĞLU: HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor, üzerimize düşeni kararlılıkla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu zor dönemin atlatılmasında ülkemize yapılacak yatırımların büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu stratejik yatırım; üretim hacmi, ihracat performansı ve ar-ge yetkinlikleri ile şirketimiz Tofaş’ı otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Türkiye otomotiv sektöründe lider konumundaki Tofaş, bu yeni yatırım ile hedeflerini büyütüyor ve iddiasını güçlendiriyor. Böyle zor bir süreçte gerçekleşen bu umut verici anlaşma topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancını da bir kez daha teyit ediyor. Ortaya çıkacak katma değer ile ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

TAVARES: UZUN VADELİ STRATEJİK BİR PLAN YAPTIK

Stellantis CEO’su Carlos Tavares ise “Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da lider bir pazar payına ulaşmaya çalışırken, uzun vadeli stratejik planımız olan Dare Forward 2030’da kritik bir rol oynuyor” dedi. “Koç ile ortaklığımızı derinleştirmek sinerji yaratacak, değeri artıracak ve tüm segmentlerdeki Stellantis markaları için pazar potansiyelini büyütecektir. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş ortak girişimimiz, önemli üretim ve Ar-Ge merkezlerimizden biridir. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu mevcut acı verici süreçte, sürdürülebilir bir geleceği umutla ve dayanaklıkla yeniden inşa etme kapasitesini dünyaya gösteren bir ülkede liderlik rolümüzü 50 yılı aşkın geçmişimizin ötesine taşıyacağı için bu anlaşma üzerinde çalışan ekiplere en içten teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

SANAYİYE VE EKONOMİYE OLAN KATKIMIZ KATLANACAK

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu ise “Tüm bu kararlar, şirketimizin olduğu kadar, ülkemiz için de değerli adımlar. Yeni ürün yatırımlarıyla, ülkemiz ekonomisine, sanayisine olan katkımızı artırarak sürdüreceğiz. Türkiye’nin lider otomotiv şirketi olarak; pazardaki varlığımız, portföyümüze katılan önemli markalarla birlikte daha da güçlenecek. Yeni yapı ile önemli seviyede sinerji ve yeni iş alanlarına güçlü bir şekilde girme fırsatları elde etmeyi ve müşterilerimize yarattığımız değeri artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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