Renault Grubu daralan pazar karşısındaki direnişini sürdürüyor. Şirket dünya pazarının yüzde 7 küçüldüğü ortamda 6,7 daraldı. Renault Grubu’nun Avrupa satışları ise sabit kaldı.

Türkiye’de olduğu gibi değil ama Avrupa’da da daralan pazar, markaların pastadan aldığı payı minimuma indirdi. Tüm bu koşullar karşısında Renault Grubu küçülen pazarda direncini yitirmedi. Renault Grubu Satış ve Bölge Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Olivier Murguet “Yılın ilk yarısında yeni ürünü olmayan Renault Grubu, düşen pazarda satışlarında yüzde 6,7 azalma ile pazar payını korudu. Yılın ikinci yarısında, Avrupa’da Yeni Clio ve Yeni ZOE, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de Renault K-ZE modellerinin başarılı lansmanlarına odaklanacağız” dedi.

İLK 6 AYDA 2 MİLYONA YAKIN ARAÇ SATTI

Renault Grubu, yılın ilk yarısında yüzde 7,1 daralan pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile 1 milyon 938 bin 579 adet araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa’da satışlar yüzde 2,5 daralan pazarda sabit kalırken, Avrupa dışındaki bölgelerde, Grup satışları düşüş gösteren küresel trendi izledi. Renault markası, elektrikli araçlar segmentinde satış adedini dünya çapında yüzde 42,9 artırdı (30 bin 600’den fazla). Avrupa’da ZOE satışları yüzde 44,4 artarken, (25 bin 041 araç), Kangoo Z.E. satışları yüzde 30,7 artış gösterdi (4 bin 653 araç). Grup, yılın ikinci yarısında Çin’de, Renault K-ZE modelin lansmanını gerçekleştirecek. Ülkenin 5’inci en büyük elektrikli araç üreticisi JMEV için yatırım yaparak elektrikli araç stratejisine hız verecek.

B SEGMENTİ AVRUPA’DA DİREKSİYONU BIRAKMADI

Avrupa’da, yüzde 2,5 daralan pazarda satışlar sabit kaldı. Grup’un B segmenti modellerinin (Clio, Captur, Sandero) yanı sıra Yeni Duster da başarısını teyit etti. Clio, Avrupa’nın en çok satan ikinci modeli olurken Captur kendi sınıfının en çok satan crossover modeli oldu. Yüzde 3,7 büyüyen Avrupa hafif ticari araç pazarına, yüzde 7,5 artış gösteren satış adetleri katkı sağladı.

DACİA REKOR KIRDI

Dacia markası Avrupa’da 311 bin 024 satış adedi ile (yüzde 10,6 artış) yeni bir satış rekoru kırdı. Yüzde 3,3 gibi rekor bir pazar payı (0,4 puan artış) elde etti. Bu artış, Yeni Duster ve Sandero sayesinde gerçekleşti. Avrupa dışında, Grup özellikle Türkiye (yüzde 44,8) ve Arjantin’deki (yüzde 50,2) pazarın daralmasının ve İran’da satışların Ağustos 2018’den bu yana durmasının (Renault Grubu 2018’in ilk yarısında 77 bin 698 satış adedi gerçekleştirdi) etkisini yaşadı.