Toyota uzaya gidiyor. İnsanlı araç 2029’da uzaya gidecek. Aya yolculukta Toyota’nın yakıt teknolojisi kullanılacak.

Toyota uzay a gidiyor. Toyota ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisini kullanacak. İkili uzay araştırma aracı geliştirmek amacıyla işbirliğine gitti. Anlaşmaya göre geliştirilecek insanlı uzay aracının ilk prototipi 2021 yılında tamamlanacak. Uzay aracının 2029 yılında Ay’a yolcuğu başlayacak

İLK TEST 2022’DE

Toyota’nın yakıt hücreli araç teknolojisini kullanarak uzaya gönderilmesi planlanan aracın testlerine başlanacak. 1:1 ölçekli prototipinin yapılmasıyla birlikte 2022’de testlere başlanacak. 2024’te ise gerçek uçuş modelinin tasarlanacak. Üretimi ve gelişiminin tamamlanmasının ardından da, 2027’de uçuş modelinin performans ve kalite testleri de yapılacak.

YOLCULUK 10 YIL SONRA BAŞLIYOR

Bu işbirliği ile hedef olarak belirlenen tüm aşamaların tamamlanmasının ardından uzay aracının 2029’da Ay’a gönderilmesi planlanıyor. Geliştirilen uzay aracı, Ay’a indiğinde Ay’ın kuzey bölgelerini inceleyerek, donmuş su gibi olası kaynakların araştırılmasını sağlayacak.