Türkiye’de 51 yıldır faaliyet gösteren Tofaş, 6 milyonuncu aracını banttan indirdi. Tesis bu gururu Fiat Egea sedan ile yaşadı. Modelden, bugüne kadar 550 bin adetten fazla üretildi.

Türkiye’de yarım asırdan fazladır üretim yapan Tofaş, Bursa’dan tüm dünyaya ulaşıyor. Merhum Vehbi Koç’un ‘Herkesi otomobil sahibi yapma’ vizyonuyla ortaya çıkan tesis 6 milyonuncu aracını üretmenin gururunu yaşıyor. Bursa’daki fabrikada üretilen 6 milyonuncu araç, Fiat Egea sedan oldu.

ÜRETİME 1968’DE BAŞLADI

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Tofaş, temellerinin atıldığı 1968 yılından bu yana Türk otomotiv sektörüne öncülük ediyor. Koç Holding ve FCA’in (Fiat Chrysler Automobiles) eşit hissedar olduğu Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda otomotiv sanayimizin üretim rekortmeni olmasının yanı sıra Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıkan Tofaş, 3.2 milyon adete yaklaşan ihracat başarısıyla da ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor. En az 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde yeniliklere yatırım yapmaya ve Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

550 BİNDEN FAZLA YOLA ÇIKTI

Tofaş’ın 6 milyonuncu aracı olarak banttan inen Fiat Egea Sedan ve Egea model ailesinin önemine değinen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “2015 yılının sonunda üretimine başladığımız, ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezber bozan Egea Model Ailesi, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında pazarlarda elde ettiği sonuçlarla başarısını ortaya koymaya devam ediyor. Bugüne kadar 550 bin adetten fazla ürettiğimiz ve 400 bin adetten fazlasını ihraç ettiğimiz Egea, son 3 yıldır ülkemizde en çok tercih edilen model olmayı sürdürüyor. 2016 yılında AutoBest “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünün sahibi olan Egea Sedan, 2019 yılının ilk 6 ayında da ülkemizde en çok satılan otomobil modeli oldu. Egea’nın güçlü performansı, Tofaş Ar-Ge’nin yetkinliği ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik doğru ürün geliştirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor” diye konuştu.

YILIN İLK YARISINDA LİDER FİAT EGEA

2015’in sonlarına doğru üretimine başlanan Fiat Egea, bugüne kadar 550 bin adetten fazla üretildi. 2019 yılının ilk 6 ayında ise model Türkiye’nin en çok satılan otomobil unvanını korudu.