Yüksek faiz, alım gücünün düşmesi ve pazardan ÖTV desteğinin çekilmesiyle sıfır araç satışları sert fren yaptı ikinci el araçların da değeri arttı. Toplam pazarın 6 milyona yaklaştığı ikinci elde satışların 1.6 milyon adedi dijital dünyadan yapıldı. İlk 6 aylık dönemde ise ilana çıkan ve satılan araçların oranı yüzde 2,2 artarak yüzde 75’lik seviyeye ulaştı.

ALİ YILDIRIM

Türk otomotiv sektörü gerek üretim gerekse iç pazar ve ihracat açısından zor bir yıl geçiriyor. Yeni bir otomobili sahibi olmak için alım gücünün düşmesi, pazarı da derinden sarsıyor. Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) sona ermesi ve yüksek kredi maliyetleri sıfır kilometre otomobil sahibi olma oldukça güçleştiriyor. Sadece birkaç yıl önce iç satışlarda 1 milyon adetlerden bahsederken şimdi ise sene sonu hedefleri 400 bin adetlerde seyrediyor. Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte ikinci el araç alımı satımı hatta bakımı bile ceplere kadar girdi.

İKİNCİ ELİN ONLİNE KARNESİ YAYINLANDI

Otomotiv Distribütörleri Dergi (ODD) verilerinde yer alan rakamlara göre, Indıcata araştırması online ikinci el satışlarını açıkladı. Bu yıl ikinci elde yaklaşık 6 milyondan fazla aracın el değiştireceği tahmin ediliyor. Bunun sadece 1.6 milyon adediyse online platformlar üzerinden satışa sunuluyor. Indıcata, Türkiye online pazarının ilk 6 aylık verilerine göre, geçtiğimiz seneye paralel şekilde ilk 6 ayda 838 bin 379 adet otomobil ve hafif ticari aracın satıldı.

HAZİRANDA İNTERNETTEN 122 BİN ARAÇ SATILDI

Sadece Haziran 2019’da online satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 18 artarak 122 bin 631 adete ulaştı. Yüksek maliyetler ve ÖTV’nin sona ermesiyle ikinci eldeki hareketlilik rakamlara anında yansıdı. Haziran ayında ilana koyulan araçların yüzde 79’u satıldı. İlk 6 aylık dönemde ise ilana çıkan ve satılan araçların oranı yüzde 2,2 artarak yüzde 75’lik seviyeye ulaştı.

Yılın ilk yarısında online pazarda en çok tercih edilen 2. el otomotiv markası 115 bin 432 adet satışla Renault oldu. Renault’u sırasıyla, 109 bin 840 adetle Volkswagen, 83 bin 374 adetle Fiat, 83 bin 364 adetle Ford, 45 bin 207 adetle Opel, 44 bin 306 adetle Mercedes-Benz, 41 bin 587 adetle BMW, 37 bin 453 adetle Hyundai, 36 bin 65 adetle Peugeot, 27 bin 731 adetle Toyota izledi.

SATIŞLARIN YÜZDE 14’Ü RENAULT LOGOLU

Renault, 2. el online toplam pazarındaki satışların yüzde 14’ünü gerçekleştirirken, bu ilk 10 marka toplam satışların yüzde 74’ünü gerçekleştiriyor. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan modelinin satışları sırasıyla, 26 bin 44 adetle Volkswagen Passat, 23 bin 749 adetle Ford Focus, 22 bin 39 adetle Renault Fluence, 20 bin 148 adetle Opel Astra, 16 bin 798 adetle Toyota Corolla, 15 bin 821 adetle Fiat Linea, 14 bin 446 adetle BMW 5 serisi, 13 bin 705 adetle Hyundai Accent, 11 bin 464 adetle Mercedes C Serisi ve 6 bin 129 adetle Peugeot 301 olarak gerçekleşti.

HYUNDAİ MODELLERİ 32 GÜNDE SATILIYOR

Bu yılın ilk yarısında en çok C sedan araçların fiyatı arttı. En çok düşen ise E segmenti oldu. Online ikinci el pazarda en fazla satan sınıf ise yüzde 50 pay ve 298 bin adetle yeni C segmenti araçlar. Online pazarda A segmentinde Hyundai liderlik koltuğunda. B ve C segmentinde Renault, D segmentinde Volkswagen, E segmentinde BMW ve F segmentinde Mercedes birinci oldu. Satış hızı olarak bakıldığında ise Hyundai 32 günlük ilan süresindeki hızıyla lider oldu. Hyundai’yi 34 günle Renault ve Fiat, 35 günle Ford, 36 günle Peugeot, 37 günle Toyota ve Opel, 38 günle Volkswagen, 50 günle BMW ve 52 günle Mercedes takip etti.