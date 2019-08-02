Lüks SUV’a Fransız yorumu

DS’in başarılı kompakt SUV’si DS 7 Crossback, en küçük parçasına kadar kalite ve işçiliğe verilen özenle dikkat çekiyor. Küçük hacimli benzinli motora sahip otomobil, yüksek performansa sahip

OTO GÜNDEM-TEST MERKEZİ

Otomotiv pazarının en yeni köklü markalarından DS, DS 7 Crossback ile en önemli adımını attı. Son dönemin popüler segmentlerinden kompakt SUV pazarına hızlı bir giriş yapan marka, zengin donanımı ve güçlü motoruyla bu ay ki konuklarımız arasında yerini aldı.

FARLARIYLA SELAMLIYOR

Daha ilk bakışta farklı olduğunu hissettiren otomobil, DS Wings isimli krom süslemelerle detaylandırılmış. Yuvarlar hatlar ve keskin çizgilerin bir arada yer aldığı genel tasarım oldukça estetik. Son derece şık olan DS ACTIVE LED VISION farlar, kilit açıldığında 180 derece dönüş yaparak görsel bir şölen sunuyor. Aydınlatmalarda 3 boyutlu LED teknolojisine görev verilmiş. So Chic ve Performans Line isimli iki farklı versiyon ve 4 farklı iç tasarım seçeneğiyle (Opera, Rivoli, Performance Line ve Bastille) sunulan otomobil, her türlü kombinasyonda özel bir tada sahip. Elmas deseninin ön planda tutulduğu tasarım tek kelimeyle özel hissettiriyor.

İÇİ UÇAK KOKPİTİ GİBİ

Otomobilin baktığınız her noktada verilen özeni gözler önüne seriyor. Uçak kokpitlerini andıran göstergeler, farklı modlara sahip. 12 inçlik merkezi HD dokunmatik ekranı ise, akıllı cep uygulamalarına uyumlu. Üst seviye otomobillerde rastladığımız gece görüşü ise, adeta kapkaranlık ortamlarda önünüzü görmenizi sağlıyor. Sistemin çalışma başarısı ve yayaları algılama yeteneği övgüyü hak ediyor. Bize üst paket olan Opera tasarım konseptiyle konuk olan araç, koyu renkli ambiansı, elmas desenli konsol ve koltuklarıyla şık bir görünüm vadediyor. Isıtma ve masaj fonksiyonlarına sahip koltuklar, dokunmatik ekrandan da kontrol edilebiliyor. Araçta premium sınıfın olmazsa olmazlarından aktif güvenlik freni, aktif şerit takip yardımcısı, DS Connected Cam, 360 derece görüşe sahip park yardım kamerası, aktif kör nokta uyarı yardımcısı gibi üst düzey donanımlar da versiyona göre yer alıyor. Ön ve arka koltuklarda sunulan yaşam alanı sınıfının en iyilerinden. 555 litrelik bagaj da oldukça geniş.

225 BEYGİR GÜCÜNDE

DS 7 Crossback, Türkiye’de 1.6 litrelik PureTech benzinli ve 1.6 litrelik BlueHDi dizel motor seçenekleriyle sunuluyor. Bize benzinli üniteyle konuk olan otomobil, 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 ile kombine ediliyor. Turbo besleme sayesinde 225 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, yeni şanzımanla uyum içerisinde çalışıyor. 0’dan 100 km/s sürate 8.2 saniyede ulaşan otomobil, saatte 236 kilometrelik maksimum hız vadediyor. Ara hızlanmalarda da etkileyiciliğini kaybetmeyen otomobil, tüketimiyle de sürücüsünü üzmüyor. Fabrika verilerine göre otomobilin ortalama tüketimi 5.9 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 7.2 litre oldu.

FİYATI PREMİUM RAKİPLERDEN UYGUN

DS 7 Crossback, 325 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Premium rakiplerine göre makul seviyede kalan fiyat, bazı premium olmayan rakiplerine da uzak sayılmaz. Sunduğu teknolojik donanımlar ve yüksek konforu, performanslı ve vergi avantajlı motor seçenekleriyle kombine eden araç, sınıfının yıldız adayları arasında.