Modifiyeli Egea modelleri doğduğu yerde buluştu

Fiat Egea’yı sevenler tarafından kurulan Egea Club’ın üçüncü buluşması gerçekleşti. Modifiyeli Egea modellerine doğduğu yer olan TOFAŞ tesisleri ev sahipliği yaptı. Fiat Egea’nın üretildiği Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen etkinlik, 300 kişi ve 140 otomobilden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleşti.

Tofaş, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea’nın tutkunları tarafından kurulan Egea Club’ın üçüncü buluşmasına ev sahipliği yaptı. Fiat Egea’nın üretildiği Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen etkinlik, 300 kişi ve 140 otomobilden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleşti. Modifiyeli Egea modelleri fabrikada bir araya geldi.

Egea’nın yeni model versiyonları S-Design ve Sport ile Egea yarış otomobillerinin de sergilendiği etkinlikte, Fiat’ın araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect (FYA Connect) uygulaması hakkında kulüp üyelerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Fiat’ın bayilerinden Birmot Bursa, Banoto ve Kavaklıdere’nin servis danışmanlarının da yer alarak Egea Club üyeleri ile buluştuğu organizasyonda, çekilişler düzenlenerek kazananlara hediyeleri takdim edildi.

Fiat Egea’yı sevenler tarafından kurulan Egea Club’ın üçüncü buluşması gerçekleşti. Modifiyeli Egea modelleri doğduğu yer olan TOFAŞ tesisleri ev sahipliği yaptı. Fiat Egea’nın üretildiği Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen etkinlik, 300 kişi ve 140 otomobilden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleşti.