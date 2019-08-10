KIA, fırsatlarına Ağustos ayında da devam ediyor. KIA’nın Ağustos ayı kampanyaları kapsamında Sportage 135 bin 300 TL’den satışa sunuluyor.

Güney Koreli otomotiv devi KIA, yaz fırsatlarında hız kesmiyor. Kampanyalar çerçevesinde araç sahibi olmak isteyenlere Sportage, Ceed, Stonic ve Bongo’da indirim ve faiz fırsatları sunuluyor. Sportage, Ağustos ayına özel hurda desteğiyle birlikte 135 bin 300 TL’den satışa sunuluyor. Sportage’ın Elegance ve Cool paketleri ise 50 bin TL’ye 18 ay, yüzde 0,99 faiz fırsatıyla otomobilseverlere sunuluyor.

KIA CEED 24 BİN 500 LİRA İNDİRİMLİ

KIA Ceed, baştan sona yenilenen modern tasarımı ve rekabetçi yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Mart ayında Türkiye pazarına sunulan Ceed’in benzinli ve otomatik şanzımana sahip. Bu pakette hurda teşvikiyle birlikte toplamda 24 bin 500TL ‘ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

STONIC’TE 0,99 FAİZ

Stonic, Ağustos ayına özel olarak 30 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz ve ek olarak 4 bin TL indirim fırsatıyla yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor. Bongo ise, 30 bin TL’ye 12 ay, yüzde sıfır faiz fırsatına ek olarak 5 bin TL indirimle KOBİ’leri yetkili satış noktalarına çağırıyor.