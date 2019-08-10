Renault’nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları sunuyor. Renault Clio HB 69 bin 250 TL’den başlayan fiyatla ve bin 500 TL’den başlıyor. Renault Clio HB…

Ağustos ayında Renault’nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları varken Renault Clio HB aylık taksitlere bölünüyor. Artan ödemeli kredi seçenekleri de yer alıyor. Ayrıca markanın hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dahilinde Clio HB 69 bin 250 TL’den başlayan fiyatla ve bin 500 TL’den başlayan taksitlerle sunuluyor. Megane Sedan 94 bin 900 liradan başlayan fiyat ve 2 bin liradan başlayan taksitlerle satışta. Captur ise 120 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL’den başlayan cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,73’ten başlayan faiz oranları yer alıyor.

TİCARİ ARAÇTA 50 BİN TL KREDİ

Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına sahip oluyor. Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen Kangoo, Master ve Trafic hafif ticari araç müşterileri için 50.000 TL kredi veriliyor. 12 ay vade için yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.