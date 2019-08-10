Günde 60 liraya Dacia Duster

Dacia, Ağustos ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar sunuyor. Dacia Sandero 39.90 lira, Dokker 49.90 lira ve Duster 59.90 liraya sahip olmak mümkün.

Dacia’da, Ağustos ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar var. Artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar da sunuyor. Ayrıca markanın Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39.90 lira, Dokker 49.90 lira ve Duster 59.90 liraya sahip olmak mümkün. Diğer yandan Dacia’nın ECO-G serisinde 36 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

İSTEYENE UZATILMIŞ KASKO

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,72’den başlayan faiz oranlarından faydalanıyor.

DUSTER 84 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için Dokker modelinde 50.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için yüzde sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Ağustos ayında Sandero 84 bin 900 TL, Duster 84 bin 900TL, Dokker 87 bin 650 TL, Logan MCV 102 bin 400 TL, Lodgy 107bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.