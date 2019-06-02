Dacia satışları yeni ECO-G ile ‘gaz’a gelecek

Dacia LPG’li seçeneğiyle dizel ve benzinliden daha ekonomik olarak yola çıkıyor. ECO-G ismiyle Dacia LPG seçeneğine kavuşuyor. Markanın binek modelleri arasında Sandero, Logan MCV, Duster ve Lodgy yer alıyor. Yüzde 30 daha düşük kullanım maliyetine sahip olan araçların başlangıç fiyatı ise 88 bin 900 lira olarak belirlenmiş.

Otomotiv teknolojisi her geçen gün yeni bir teknolojiye kavuşuyor. Özellikle Avrupa’da patlak veren dizel skandalıyla birlikte otomotiv markaları yakıt geçişlerini hızlandırdı. Elektrikli ve yarı elektrikli (hibrit) modelleri birbiri arkasına sıralayan üreticilerden bazıları da LPG’li (Sıvılaştırılmış petrol gazı) araç üretimine yöneldi. Türkiye’nin en uygun fiyat etiketli otomobillerini satan Dacia ise bu alana ECO-G ismiyle giriş yaptı.

HEM BENZİN HEM DE DİZELDEN DAHA EKONOMİK

Benzinli versiyonlara nazaran daha ekonomik olan LPG’li modeller dizelden de pay alacağa benziyor. Dacia markası, LPG’li versiyonlarını ürün gamına böylece ekledi. Toplam kullanım maliyeti avantajına sahip ECO-G serisi olarak adlandırılan LPG’li versiyonlar, ekonomik ve ekolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “Son 10 yıldır LPG’ye sürekli artan talebe cevap vermek üzere, pazarın dinamiklerine paralel olarak üretilen Dacia ECO-G versiyonlarını, Türkiye’de de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Türkiye, LPG’li araç parkı büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olup otogaz tüketiminde ise Avrupa lideri ve dünya ikincisi konumunda yer alıyor” dedi.

LPG’NİN PAYI YÜZDE 38

Berk Çağdaş “Türkiye binek otomobil parkındaki LPG’li araç payı bugün yüzde 38 oranında. ECO-G versiyonlarının, Dacia markasının pazardaki konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. OYAK Grubu’nun müşteri odaklı yaklaşımı çerçevesinde Dacia’nın bu yeni serisinin, toplam kullanım maliyeti düşük araç çözümü arayan müşterilerimizin taleplerine en iyi şekilde cevap vereceğinden hiç şüphemiz yok” dedi.

SANDERO, DUSTER, LOGAN VE LODGY’DE OLACAK

Dacia, ECO-G serisini Sandero’da Stepway versiyonu, Logan MCV ve Lodgy’de Ambiance versiyonu, Duster’da ise Comfort ve Prestige versiyonu ile Türkiye’de müşterilerinin beğenisine sunuyor. Benzin ve dizel versiyonlara göre daha ekonomik ve çevreci olma özelliği ile öne çıkan Dacia ECO-G serisi, daha uzun motor ömrü ile diğer motor tiplerinden ayrılıyor. LPG versiyonları, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti ve ortalama yüzde 25-30 daha uygun kullanım maliyeti ile öne çıkıyor. Orijinal fabrika üretimli olan ve LPG yakıtı ile çalışmaya uygun teknik modifikasyonlar ile geliştirilen Dacia ECO-G versiyonlarında kullanılan motorlar, uzun ömür ve ekonomik kullanım sürekliliği sağlıyor. Bu yeni versiyonda, en büyük LPG markalarından biri olan LandiRenzo kullanılıyor. Dacia’nın LPG’li versiyonları, Renault MAİS garantisi altında müşterilerinin beğenisine sunuluyor.