Peugeot Haziran ayında kampanyalı satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 0.99 faizli kredinin yanı sıra hurda indirimleri tüketicileri bekliyor.

Peugeot modellerinde Haziran kampanyası başladı. Peugeot SUV 3008 ve 5008 modellerinde 60 bin lira için 12 ay yüzde 0.99 faizli kredi kampanyası sunuluyor. EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımanlı 208 Signature Edition, 10 bin lira hurda indirimiyle sunuluyor. Araç 97 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla veya aylık bin 245 TL taksit kampanyası ile sunuluyor.

BlueHDi dizel motor ve EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip Peugeot SUV 2008, 8 bin lira indirimiyle dikkat çekiyor. Aracın başlangıç fiyatı 145 bin lira. Aylık taksitleri ise bin 480 lira olarak belirlenmiş. Peugeot i-Cockpit, panoramik cam tavan ve Mirror Screen ile Peugeot 308, 30.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot 301, 10.000 TL hurda indirimiyle 76.900 TL’den başlayan fiyatlarla veya aylık 1.245 TL taksit kampanyası ile sunuluyor. Peugeot RIFTER, 40.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası veya aylık 1.390 TL taksit fırsatı ile sunuluyor. Üstelik lansmana özel ilk bakım hediyesi ve KOBİ’lere özel koşullar ile satışa sunuluyor.

Segmentinde tek Peugeot i-Cockpit ve elektrikli park freni ile günlük kullanımları keyfe dönüştüren yeni Peugeot Partner Van, vergi indirimine ek 40.000 TL için 15 ay %0 faizli kredi kampanyası ve özel KOBİ fırsatları ile satışa sunuluyor. Üstün yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise vergi indirimine ek 40.000 TL‘ye kadar 15 ay %0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.