Araç paylaşım sektörü 10 yılda 5 kat büyüyecek. 2015 yılında 4.8 milyon üyesi olan paylaşım sektörünün 2020’de 20 milyona ulaşması bekleniyor. TOKKDER Başkanı Ekici “Genelleme yaparsak, araç sahipliği artık yeni kuşak için öncelikler arasında yer almıyor” dedi.

Tüketicilerin tercihleri her geçen gün değişim gösteriyor. Yeni nesil tüketiciler artık sahiplenme veya bir araca sahip olma duygusunu çoktan yitirmiş sayılır. Herhangi bir aracın hangi amaca hizmet edeceği konusundaki ayrımı ayırt eden nesil özellikle otomobil tarafında da sadece işinin görülmesine önem veriyor. Yani araç sahibi olmak yeni kuşak için artık o kadar da önemli değil. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, son dönemlerde tüm dünyada araç kiralamaya yönelik talebin artışa geçtiğini vurguladı. Ekici “Genelleme yaparsak, araç sahipliği artık yeni kuşak için öncelikler arasında yer almıyor. Avrupa ve Amerika’da ‘Y’ nesli bir süredir araç sahipliği yerine kiralama sistemini tercih ediyor. ‘Araç paylaşım modelleri’ de tam bu ihtiyaçtan hareketle araç sahipliği yerine alternatif bir ulaşım çözümü olarak ortaya çıkıyor. Örneklerine giderek daha sık rastlamaya başladığımız saatlik kiralama hizmeti, Türkiye’de Zipcar, YoYo, Garenta Moov gibi markalar ile kısa dönem kiralama hizmetleri arasında bir seçenek olarak yer almaya başladı” dedi.

2025’TE 500 BİN ARAÇ PAYLAŞILACAK

İnan Ekici “Görünen o ki araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede 5 kat gibi inanılmaz bir büyüme bekliyor. Küresel rakamlara bakarsak 2015’te 4.8 milyon üye, 102 bin araç olan araç paylaşım pazarının; 2025’te 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacağı tahmin ediliyor” açıklamasını yaptı. Türkiye’de ise paylaşım ekonomisinin bilinirliğinin pek fazla olmadığını aktaran Ekici, bilinirliğin artması ile birlikte paylaşım ekosisteminin de hızla gelişeceğini öngördüklerini vurguladı. Ekici “Ayrıca günlük araç kiralamanın yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine olanak sağlamak gibi bir misyonu da var. Yeni araç satın almayı düşünen birçok kişi marka ve model tercihlerini, ilgilendikleri araçları öncelikli olarak kiralayıp denedikten sonra belirliyor.”

KİRALAMAYA BAYRAM DOPİNGİ

Bayram tatili döneminde araç kiralamak isteyenlere de önerilerde bulunan İnan Ekici, bu tür yoğun dönemlerde araç rezervasyonlarının mümkün olduğunca erken yapılması gerektiğini vurguladı. Araç kiralama hizmetinin mutlaka kurumsal bir firmadan alınması gerektiğine dikkat çeken Ekici “Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercihi gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve tatmin edici hizmet almasını sağlayacaktır. TOKKDER olarak, tüm Türkiye ekonomisi ve sektörümüz adına verimli bir yaz dönemi olmasını dileriz” diye konuştu.