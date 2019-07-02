İkinci el araç sektörü yeni bir bahar yaşıyor. Otomotiv sektöründe biten ÖTV indirimi talebi yoğun bir şeklide ikinci el araç sektörüne kaydırdı. İkinciyeni.com Genel Müdürü Ayyıldız, ikinci el otomobil fiyatlarında, ÖTV teşvikinin uzamamasının etkisi olarak ilk günde ortalama yüzde 2 artış yaşandığını kaydetti.

İkinci el araç pazarı hızlı bir yükselişe geçti. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, 30 Haziran 2019’da son bulan ÖTV teşvikiyle birlikte ikinci el otomobil satış fiyatlarında artış yaşandığını belirtti. Emre Ayyıldız, “Bir süredir gündemde olan ÖTV teşvikinin uzamamasına ikinci el pazarı hızlı reaksiyon verdi. Türkiye’nin ilk online açık artırma araç satış platformu olan ikinciyeni.com’da, sadece Pazartesi günü açık artırmadaki araçlarımız yaklaşık 5.000 adet teklif aldı. ÖTV indiriminin kalkmasının ardından sadece ilk günde fiyatlar %2 oranında yükseldi. Temmuz ayı içerisinde ÖTV artışından kaynaklı sıfır araç liste fiyatlarında olması beklenen ortalama %10 ‘luk artışın etkisi ile ikinci el otomobil fiyatlarının kısa zamanda %5’in üzerinde artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenler için bu geçiş döneminin bir fırsat olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK BOYANAN PARÇALAR

İkinciyeni.com, Türk sürücülerinin servis alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. En çok boyanan parçasının yüzde 19 oranı ile ön tampon olduğu ortaya koydu. Bu parçayı yüzde 15’le arka tampon izledi. Sitede online açık artırma sistemi ile ikinci el otomobillerin internet üzerinden, hızlı ve güvenli bir şekilde satılması sağlanarak hafta içi her gün yenilenen açık artırmaların heyecanı yaşanıyor. İzmir ve Ankara’da da şubeleri bulunan ikinciyeni.com’da hafta içi her gün ortalama 80 otomobil satışa sunuluyor. Site yeni şubelerle satış ve teslim ağını artırmayı planlıyor.

AÇIK ARTTIRMAYLA OTOMOBİL

ikinciyeni.com’da açık artırmayı kazanan otomobil severler, 1 gün sonra otomobillerini teslim alabiliyor. İkinciyeni.com satın alınan aracın durumunun, yayınlanan ekspertiz raporundan farklı olduğu tespit edildiğinde, 7 gün içinde iade teminatı veriyor. ikinciyeni.com’da profesyonel ekspertiz hizmeti, alanındaki geniş tecrübeleri ve uzmanlığı ile bağımsız kuruluş TÜV SÜD ile yürütülüyor.