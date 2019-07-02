Araba satışlarına verilen desteklere rağmen sektör ilk 6 ayda yüzde 45 daraldı. ÖTV indirimlerinin geçen ay bitmesiyle birlikte, son 6 aylık virajda satışları daha zor günler bekliyor.

Araba satışlarında kan kaybı sürüyor. Pazar 2019’un ilk 6 aylık döneminde yüzde 44.77 daralarak 195 bin 144 adede ulaştı. Geçen aylarda Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) sona ermesiyle birlikte kanayan yara iyice açılmış olacak. Otomobil satışları yine aynı dönemde geçen seneye göre yüzde 43.31 geriledi. Toplamda Ocak-Haziran 2019’da 156 bin 378 araba satışı gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarındaki kayıp ise yüzde 50’ye ulaştı. Toplamda 38 bin 766 araç plakaya kavuştu.

SADECE HAZİRAN AYINDA 42 BİN 688 ARAÇ SATILDI

2019 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42 bin 688 adet oldu. 51 bin 37 adet olan 2018 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 16.36 oranında azaldı. 2019 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.62 azaldı ve 36 bin 24 adet oldu. 2019 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Haziran ayına göre yüzde 32.08 azaldı ve 6 bin 664 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 9 bin 812 adet satış yaşanmıştı.

4 BİN 811 HİBRİT YOLA ÇIKTI

2019 yılı Haziran ayı sonunda 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılı Haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %36,77 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 bin 500 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Haziran ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56.07’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66.28’e ulaştı.

SEDAN OTOMOBİLLER YİNE 1 NUMARA

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50,7 pay, 79.341 adet) oldu. 2019 yılı Haziran ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %71,16 pay ile Van (27.584 adet), ardından %12,80 pay ile Kamyonet (4.963 adet) ve %8,04 pay ile Pick-up (3.115 adet) ve %8,01 pay ile Minibüs (3.104 adet) yer aldı.