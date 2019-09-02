Mobil 1 Center bakım indirimi

Mobil 1 Center servis noktalarına gelen otomobil sahipleri, Mobil motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil yağ değişimi hizmetlerinden KDV dahil 249 TL’den başlayan fiyatlarla faydalanabiliyor.

Mobil Oil Türk, Türkiye’de 114 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Hızlı ve modern bir şekilde yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center noktalarında, avantajlı bakım seçenekleri tüm hızıyla sürüyor. 1-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Mobil marka motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil ya ğ değişimi hizmetlerinden oldukça avantajlı fiyatlarla yararlanılabiliyor.

CLİO BAKIMI 249 LİRA

Mobil 1 Center’ın Eylül kampanyası ile Renault Clio ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç sahipleri, yağ filtresi ve yağ değişiminden 249 TL’den başlayan fiyatlarla yararlanabilirken, Volkswagen Jetta ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç kullanıcıları 299 TL, Mercedes E200 ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç kullanıcıları ise 499 TL’den başlayan fiyatlarla Mobil marka motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil yağ değişimini gerçekleştirebiliyor. Kampanyaya ait tüm detaylar ile kampanyaya katılım gösteren Mobil 1 noktalarına, www.mobil1.com.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.