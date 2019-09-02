Eksiklerine iyi çalışmış

Ford’un yeni nesliyle satışına başladığı Focus, başarılı özellikleri koruduğu gibi eksiklerini de tamamlamış. Sportif sürüş özellikleriyle dikkat çeken araç, güçlü dizel motoruyla düşük tüketim değerlerine imza atıyor.

ABD’li otomotiv üreticisi Ford, kompakt sınıftaki başarılı modeli Focus’u, yeni nesliyle yollara çıkarmaya başladı. Sınıfının en iyi sürüşüne sahip otomobili olarak anılan Focus, yeni nesliyle farklı alanlarda da rakiplerini terletmeye başlıyor. Bu ay konuğumuz olan Focus Hatchback (HB), ST-Line donanımı ve Ada mavi isimli etkileyici rengiyle kompakt sınıfın en sportif tasarımlı otomobillerinden biri haline gelmiş.

SPORTİF ÇİZGİLER BAŞARILI

4.38 metrelik uzunluğu, 1.83 metrelik genişliği ve 1.45 metrelik yüksekliğiyle sınıfının iri modellerinden olan yeni Focus HB, daha ilk bakışta bunu hissettiriyor. Sportif çizgilerle şekillendirilen karoser, geniş ön ızgara, kenarlara yerleştirilen sis farları, iri farlarıyla ve kıvrımlı motor kaputuyla dikkat çekici bir görünüme sahip. Sportif 18 inçlik alaşım jantlar, yüksek omuz çizgisi ve geniş camlar profildeki detaylar arasında. Arka bölümde ise bagaj üstü spoyler ve çift egzoz çıkışı aracın karakterini ortaya koyuyor.

İÇ MEKAN OLDUKÇA FERAH

Focus HB iç mekanı da tamamen yenilenmiş. Kokpitin ortasına yerleştirilen 8 inçlik renkli dokunmatik ekran kullanışlı ve hızlı çalışıyor. Kırmızı renkli dikişler ve sportif koltuklar ST-Line’a özel. Dairesel vites kumandası, orta konsoldaki ferahlığı artırmış ve bolca eşya gözüne yer açılmış. Vites kumandasının arkasına sürüşle ilgili sistemlerin iptal tuşları yerleştirilirken orta konsolun en alt kısmında, kablosuz şarj sistemi için bir bölme sunuluyor. Ön rezistansı ve direksiyon ısıtma fonksiyonu da bulunan otomobilin opsiyonel olarak sunulan B&O ses sistemi de oldukça etkileyici. Son derece ergonomik olan iç mekanda malzeme kalitesi ve işçilik de iyi seviyede. Aracın hem ön hem arka bölümünde sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 341 litrelik bagaj da, oldukça kullanışlı.

1.5 LİTRELİK DİZEL MOTOR

Araçta görev yapan 1.5 litrelik EcoBlue motor, 120 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. Her ne kadar sportif tasarımlı bir otomobile yakışmasa da, 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen dizel ünite oldukça performanslı. 0’dan 100 km/s sürate 10.2 saniyede ulaşan 1394 kilogramlık otomobilin maksimum hızı ise saatte 196 kilometre. Akıcı şekilde hızlanan yeni motor, ilk çalıştırmanın dışında oldukça da sessiz.

SPOR TEPKİYE RAĞMEN KONFOR İYİ

Ara hızlanmalarda da yeterince seri olan otomobil, konforlu bir sürüş vadediyor. Bunda kuşkusuz geliştirilmiş tam bağımsız arka süspansiyon sisteminin katkısı büyük. Otomobilin sürüş keyfi ve konforu bir üst segmenti zorlayacak kadar başarılı. ST-Line ile gelen spor süspansiyon sistemi, yol tutuş yeteneğini artırırken konforu da belirgin şekilde bozmuyor. Aracın net tepkiler ve hızlı cevaplar veren direksiyon sistemi, etkili süspansiyon sistemiyle birlikte Focus’u sınıfının en iyi yol tutan otomobillerinden biri yapmaya devam ediyor. Sportif bir otomobili hatırlatan sürüş, sürücünün istediği tarzı rahatlıkla yerine getiriyor.

MENZİL 1100 KİLOMETRE

Fabrika verilerine göre yeni Focus, dizel otomatik versiyonuyla 4.4 litrelik ortalama tüketim vadediyor. 47 litrelik küçük depoyla rağmen menzil yaklaşık 1100 kilometre. Bizim ağırlıklı şehirçinde gerçekleştirilen sürüş izlenimimizde yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6 litre oldu.

DONANIM LİSTESİ UZUN

Yeni nesil Focus, 129 bin 800 liradan (1.5 litre benzinli, Trend X) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Dizel otomatik versiyon için n az 155 bin 100 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Bize konuk olan ST-Line donanımlı HB versiyon ise 194 bin 500 liradan satılıyor. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. ST-Line donanım seviyesinde 18 inçlik alaşım jantlar, ST-Line sportif ön, arka ve yan etekler, ST-Line kırmızı dikişli döşeme, spor süspansiyon, ön park sensörleri, LED gündüz farları, katlanır aynalar, ön/yan/perde hava yastıkları, ikincil çarpışma freni, yokuş kalkış desteği, Cruise Control, 180 derece geri görüş kamerası, elektrikli park freni, anahtarsız giriş ve çalıştırma, sürüş modları (Eco, Normal, Sport), direksiyondan kumandalı vites, çift bölgeli otomatik klima, 8 inçlik dokunmatik ekran, kablosuz şarj gibi uzun bir liste yer alıyor.