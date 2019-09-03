Hyundai i10 yenilendi. 2013 yılından bu yana segmentinin lideri olan Hyundai i10, ilk kez sahnelendi. Yeni i10’a 1.0 ve 1.2 litrelik motorlar eşlik edecek.

Hyundai i10, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkaracağı yeni modeli i10’un resmi fotoğraflarını paylaştı. Yeni Hyundai i10, çevik ve aktif yapısını vurgulayan yeni bir dinamik tasarıma sahip. A segmentine daha fazla konfor ve teknolojik özellik getiren Hyundai, özellikle i10 ile daha üst segmentlere kafa tutmaya hazırlanıyor. Şehir içinde olduğu kadar şehir dışındaki yollarda da rahatlıkla kullanılabilen Yeni i10, kapsamlı bağlantı ve SmartSense aktif güvenlik paketini sunuyor.

DAHA DİNAMİK TASARIM

Yeni i10’un dinamik ve zarif tasarımı, yumuşak yüzeyleri ve keskin çizgileri arasında bir kontrast sunuyor. Selefi ile karşılaştırıldığında Yeni i10 daha gelişmiş oranlara ve teknik özelliklere sahip. Görsel açıdan daha zengin bir atmosfere sahip olan yeni otomobil, 20 mm alçaltılmış tavanı ve 20 mm daha geniş gövdesi ile segmentinde sınırları zorlayacak. Yeni i10, geniş ızgarası ve yeni tip ön tamponu ile tamamen sportif bir karakterde. Zarif bir tasarıma sahip ön bölümde bal peteğini andıran yuvarlak “LED Gündüz Farları” ise araca daha dinamik bir görsellik katıyor. Arkada ise yatay kıvrımlı çizgiler devam ederken, bagajın yumuşak yüzeylerini dalgalı hale getirerek yeni tip stop lambalarıyla bütünleşiyor.

İÇ MEKAN NASIL?

Yeni i10’un yan görünümü de maksimum iç alan sağlayacak şekilde biçimlendirilmiş. Hafif kaslı bir gövde ile desteklenen otomobil, eşsiz üçgen tasarım öğeleriyle de genişliğini görsel olarak vurguluyor. X şeklindeki yeni C sütunu ise aracın yeniliğini ve cesurluğunu tanımlarken marka adına da yeni bir dönemin başladığını simgeliyor. İç mekan ise pratiklikten ödün vermeden, yeni nesil kokpit tasarımıyla daha genç bir izlenim sunuyor. İç mekanın önemli unsurlarından biri de yatay düzeni vurgulamak. Dışa doğru yönelen hava delikleri, ekstra genişlik sunarken yatay konumlandırılan multimedya da bu hissiyatı sürdürüyor. Gösterge ve kapı panellerindeki petek şeklindeki 3D desenler de yenilikler arasında. Bu detaylar, iç mekana sportif ve modern bir değer katıyor.

252 LİTRELİK BAGAJ

252 litrelik bagaj hacmiyle çok yönlü kullanıma olanak sağlayan Yeni i10, segmentindeki en iyiler arasında. Yükleme eşiği bir önceki modele göre 29 mm daha düşük olan i10, bagaja erişimi de kolaylaştırıyor. İki aşamalı bagaj havuzu ve tek elle katlanabilen arka koltuklar, pratikliği de artırıyor.

DAHA ZENGİN GELDİ

Segmentinde lider olmak üzere yola çıkan Yeni i10, bir dizi yeni Connected Car ve güvenlik özelliğine de sahip olacak. Blue Link®, Apple Car Play, Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarjı ve arka görüş kamerası gibi donanımlarıyla kendinden daha üst segmentteki modellere de göz dağı vermiş oluyor. Bunlara ek olarak, Yeni i10 sınıfındaki en kapsamlı güvenlik paketlerinden birine de sahip. İleri Çarpışma Önleme Yardımı, sadece araç içindekileri değil aynı zamanda aracın önündeki yayaları tespit etmek için de ön radar sensörünü kullanıyor. Araç ayrıca, standart olarak Sürücü Dikkat Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı ile donatılmış.

2 ADET BENZİNLİ

Yeni i10, iki motorla satışa sunulacak. Üç silindirli 1.0 litrelik MPi motor, 67 beygir güç ve 96 Nm tork değeri sunarken, 84 beygir ve 118 Nm torklu bir diğer ünite olan 1,2 litre MPi ise daha fazla performans isteyenlere hitap edecek. Her iki motorda beş ileri manuel ve otomatik (AMT) şanzıman seçeneği bulunuyor. Geleneksel otomatik şanzımanla karşılaştırıldığında AMT, hafifliği ve düşük sürtünme özelliğiyle verimliliği de artırıyor.