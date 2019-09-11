Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Karbondioksit emisyonunu azaltabilecek yeni modellerini ve stratejiler fuarda boy gösterdi. Frankfurt Otomobil Fuarı’nı listelerine ekleyen iklim aktivistleri ise fuarı protesto etti.

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Fuarda otomobil üreticileri yeni nesil modellerini tanıttı. Euronews’in haberine göre, karbondioksit emisyonunu azaltabilecek yeni modellerini ve stratejiler fuarda boy gösterdi. Frankfurt Otomobil Fuarı’nı listelerine ekleyen iklim aktivistleri ise fuarı protesto etti.

AVRUPALI ÜRETİCİLER İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Avrupa Birliği emisyon hedeflerine ulaşabilmek için son dakikaya kadar bekleyen ve uymadıkları takdirde milyarlarca dolar para cezasına çarptırılacak olan Avrupalı otomobil üreticileri için zaman tükeniyor. Ancak satışlarda halihazırda sıkıntı yaşayan otomobil endüstrisinde, ikna edilmesi zor tüketiciye pahalı teknolojiler satmak otomobil sektörü için bir risk oluşturuyor.

SPOR ARAÇLAR YASAKLANSIN

Frankfurt Fuarı’nı fırsat olarak gören Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe’in de aralarında bulunduğu iklim grupları, pazartesi günü otomobil endüstrisinin yarattığı kirliliği azaltmak için spor araçların yasaklanması çağrısında bulundu. Greenpeace salı günü fuarın ana giriş kapısı dışında büyük, siyah bir “karbondioksit balonu” şişirerek protesto gösterisi yaptı.

OTOMOBİLLER ÇAĞ DIŞI BİR ULAŞIM ARACI

Karbon emilimini azaltmak amacıyla oluşturulan “Exit” birliği, fuar arifesinde düzenlenen konferansta otomobil üreticilerinin içten yanmalı motorlara sahip büyük ve ağır araçlar geliştirmeyi bırakması gerektiğini söyledi. Birlik “Küçük elektrikli araçlar yerine SUV’lar otomobil taşımacılığına hükmettiği sürece araçlar iklim aktivistleri için sorunlu çocuklar olmaya devam edecek” açıklaması yaptı. Başka bir aktivist birliği olan Sans in the Gearbox sözcüsü ise otomobilleri çağ dışı bir ulaşım aracı olarak gördüklerini söyleyerek Frankfurt Otomobil Fuarı’nı boykot çağrısı yaptı.

VOLKSWAGEN DOĞRUDAN YASAKLAMAYI REDDEDİYOR

Volkswagen İcra Kurulu Başkanı Herbert Diess ise şirketin öncelikli olarak bireysel hareketlilik sağlama konusunda kararlı olduğunu belirtti. Ne alacağına karar verecek olanların tüketiciler olduğunu söyledi. Diess, şirketin daha önce sıfır emisyonlu araçlar ürettiğini ancak sonuç olarak bu otomobillerin daha büyük ve geniş araçlardan daha az tercih edildiğini ifade etti. Ve ekledi: “Tüketicinin istediği SUV’lar.” Ancak Diess, Volkswagen’in uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretme konusundaki taahhüdünün altını çizdi. Şirket ayrıca düzenleyicilerin satın alma davranışını teşvik etme gücüne sahip olduklarını söyledi. Ve belirli bir araç ya da araçların doğrudan yasaklanması çağrısını reddettiklerini açıkladı.

HİBRİT SADECE ALDATMACA

Otomobil üreticileri hibrit araçların karbondioksit kirliliğini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylerken iklim aktivistlerinin tepkisi ile karşılaştı. Aktivistler “Endüstri tarafından öne sürülen bu sahte argümanlar sokaklarda olmamızın sebebidir” diyor. Ve fuarın ablukaya alınması ve bisiklet kullanımının artması yönünde çağrı yaptı.