Yeni Mercedes-Benz GLC etkileyici ve dikkat çekici görünümüyle Türkiye’de. Mercedes-Benz GLC 508 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Modelin yeni versiyonu Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ ise V8-Biturbo motora sahip tek model olarak pist genlerine sahip, günlük kullanıma uygun bir SUV olarak öne çıkıyor.

Yeni Mercedes-Benz GLC, asfalt ve asfalt dışı yollardaki üstün sürüş özelliklerini, geniş yaşama alanı, fonksiyonellik ve konforla harmanlıyor. Yeni Mercedes-Benz GLC, markaya özgü güvenlik özelliklerini ve akıllıca uygulanan çözümleri bir kez daha gözler önüne seriyor. GLC, Mercedes-Benz dünyasının en yeni ve en iyi özelliklerini bir arada sunuyor. Dış tasarım, geniş gövde ve dikkat çekici tasarım detaylarıyla sportif bir görünüm sergiliyor. Tasarım detayları, önden arkaya kadar uzanan krom eklentiler, yeni tasarımlı farlar ve sert hatlara sahip ön ızgara, güçlü bir arazi aracı görünümünü beraberinde getiriyor. Sürüş yardım sistemlerinin kapsamı, Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi gibi fonksiyonlarla daha da genişletilirken, özellikle geri manevraları kolaylaştıran römork manevra yardımcısı da bir diğer yenilik olarak devreye giriyor.

19 İNÇ’LİK JANTLAR

Mercedes-Benz GLC’nin tasarımı, modernlik, güç ve çok yönlülükle ifade edilerek yalın tasarım diline sadık kalındı. Otomobilin geneline hakim olan sportiflik vurgusu önden arkaya doğru uzanan krom eklentilerle güçlendiriliyor. Dikkat çekici çizgiler ve kaslı görünümü, güçlü bir off-road karakterini beraberinde getirirken ön tarafta ilk bakışta duyguları harekete geçiren, çekici, dinamik ve gösterişli bir araç olmayı sürdürüyor. Yüksek performanslı LED farlar ve güçlü kontürlere sahip çift kanatlı elmas formlu ön panjur modern bir görünümü destekliyor. Boyutları 17 ile 19 inç arasında değişen yeni jant alternatifleriyle de gösterişli ve dinamik görünüm tamamlanıyor.

İÇ MEKANI OLDUKÇA KALİTELİ

Mercedes-Benz GLC’nin iç mekânı kaliteli malzemeler, kusursuz işçilik ve akıcı çizgilerle dikkat çekiyor. Dış tasarımdaki yalın tasarım dilini iç tasarımda da devam ettiren GLC’nin giriş seviyesinde siyah bir ön konsola yer verilirken, orta konsol isteğe bağlı olarak piyano siyahı veya meşe ve ceviz olmak üzere iki farklı ahşap uygulamasıyla hareketlendiriliyor. Orta konsoldaki gerçek ahşap kaplamalar en üst seviyedeki el işçiliğiyle üretiliyor.

510 BEYGİRLİK GLC 63

Yeni GLC, en güncel 4 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri sayesinde daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Ayrıca yeni benzinli motor teknolojisiyle de yüksek verimlilik sunuyor. 2 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleri. Coupé-SUV forumundaki Yeni Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+, standart versiyonu haricinde bir de “S” modeline sahip. Her iki araçta 4,0 litre hacimli V8-Biturbo motor görev alırken iki farklı güç versiyonu sunuluyor. Giriş seviyesinde 476 HP (350 kW) ve 650 Nm üreten motor, “S” versiyonunda 510 HP (375 kW) ve 700 Nm üretiyor. GLC 63 4MATIC+, 0-100 km/s hızlanmasını 4,0 saniyede tamamlarken “S” versiyonu sadece 3,8 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Baz versiyon 250 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılırken AMG Sürücü Paketli versiyonlar 280 km/s maksimum hıza ulaşıyor.