Honda Civic sedana hafif makyaj

Honda Civic Türkiye’de son kez yenilendi. Honda Civic ile yeniden kazandığı sportif görünümünün yanı sıra ileri teknoloji sistemleri ile ‘içinde fazlası var’ dedirtecek donanımlar sunuyor.

Honda Civic 10’uncu jenerasyon ile makyajlandı. Honda Civic, makyajlanmış versiyonyla, ardında 47 yıllık köklü ve başarılı bir geçmiş bırakan orijinal Civic’e sadık bir yapı sergiledi. Yeni model 14 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’de yollara çıkacak. Yeni Civic’ler 141 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Honda Civic Sedan’ın yenilenen versiyonunda daha sportif bir görünüm kazanan dış tasarım ve güvenlik donanımı dikkat çekiyor. Yenilenen sportif ön tampon ve jantlar Civic sedan’ı çok daha sportif bir görünüme kavuştururken, aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle olası bir çarpışma anında oluşan enerjiyi gövde iskeletinde emerek, kabin içini maksimum düzeyde korumaya alıyor.

DAHA KULLANIŞLI DOKUNMATİK EKRAN

Yeni Civic sınıfının en pratik ve en geniş iç mekanıyla birlikte en geniş bagajına sahip olmasını sürdürüyor. Kaliteli malzemelerle bezenen kokpit yalın, ancak bir o kadar da gösterişli iç mekanının yanı sıra yenilenen ve kullanışlılığı geliştirilen dijital gösterge tasarımıyla da modern bir kokpit ambiyansı sunuyor.

YOL TUTUŞ HİSSİ ARTMIŞ

Honda’nın Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi (AHA) yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak Avrupa pazarı için optimize edildi. Sistem hassas ve direkt tepki veren yapısıyla orta ve yüksek hızlardaki yumuşak ve sert direksiyon hareketlerinde daha güvenli bir sürüş hissi veriyor. Araçta kullanılan motor seçenekleriyse aynı. İki benzinli biri dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği sunuluyor.

ZENGİN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Honda’nın ‘Herkes için güvenlik – Safety for Everyone’ yaklaşımının yansıması olarak Civic’te kapsamlı aktif ve pasif güvenlik donanımları kullanıma sunuluyor. Yeni Honda Civic’te aktif Honda Sensing™ Executive + versiyonunda standart olarak yer alıyor. Honda Sensing™ teknolojisi; Fren desteğine sahip Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı (Road Departure Mitigation), Şerit Koruma Destek Sistemi, düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici sistemi dışında ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor.