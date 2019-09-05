SONUNDA TÜRKİYE’YE GELDİ

Lüks sınıfın en çok satılan modellerinden Toyota Camry, hibrit versiyonuyla Türkiye’de yollara çıktı. Konforlu ve sessiz sürüşüyle dikkat çeken Toyota Camry Hybrid, performansla tüketim dengesinde de çok başarılı.

Toyota’nın özellikle ABD ve Arap ülkelerinde satış rekorları kıran lüks otomobili Toyota Camry, Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’ye sadece Hybrid versiyonuyla getirilen otomobil, şık tasarımı, güçlü motoru ve buna rağmen düşük tüketimiyle rakiplerine gözdağı veriyor. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni nesil Camry, hibrit bir makam aracının nasıl olacağını gözler önüne seriyor.

KALİTE VE FERAHLIK ÖN PLANDA

4.88 metrelik uzunluğu, 1.84 metrelik genişliği ve 1.44 metrelik yüksekliğiyle sınıfının iri otomobillerinden olan Camry, 2.82 metrelik aks aralığıyla da boyunun hakkını veriyor. İri boyutlu bir Corolla Sedan gibi görünen araç, geniş ön ızgarası, çekik farları ve aracın olduğundan geniş gösteren omuz çizgisiyle farklı olduğunu hissettiriyor. Aracın arka bölümü, ön tarafa nazaran daha sade. Geniş farlar ve spoyler işlevi de gören bagaj kapağı, şık bir görüntü oluşturuyor. Araç, büyüklüğünü profilden belli ediyor. 18 inçlik dev jantlar bile araçta küçük görünürken, geniş camlar dikkat çekici.

524 LİTRELİK BAGAJ

Aracın iç tasarımı tam bir makam aracı gibi. Ahşap ve derinin birlikteliğiyle şekillendirilen kokpit son derece kaliteli. Dik konuklu konsol, şık göstergeler, 10 inçlik göz hizası gösterge ekranı şık detaylar arasında. Açık renkli döşeme, ferahlık hissini artırırken arka koltukta oturanlar için sunulan alan oldukça geniş. Üstelik arka koltukların sırt ayarı elektrikli ve kol dayamaya entegre edilen dijital ekrandan yapılıyor. Aracın 524 litrelik bagajı, sınıfına göre biraz küçük kalıyor. Araçta görev yapan 2,5 litrelik benzinli ünite, 178 beygir güç ve 221 nm tork üretiyor. 120 beygir güç ve 202 nm tork üreten elektrik motoruyla desteklenen benzinli ünite, performans olarak beklentileri karşılıyor.

218 BEYGİR GÜCÜNDE

Toplam sistem gücü 218 beygir olan otomobil, bu sayede 0-100 km/s ivmelenmesini 8.3 saniyede tamamlıyor ve maksimum sürati de saatte 180 kilometreyle sınırlandırılmış. Ara hızlanmalarda da seri bir karaktere sahip olan araç, buna rağmen düşük tüketim değerleri vadediyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 4.3 litre. Bu da 50 litrelik depoyla yaklaşık 1160 kilometre menzil anlamına geliyor. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz ortalama ise 6 litre oldu

FİYATI RAKİPLERDEN PAHALI DEĞİL

Tek seçenek olan Passion donanımıyla satışa sunulan Camry Hybrid’nin fiyatı 479 bin lira. (EYLÜL 2019) Vergi desteği olmasaydı aracın fiyatı 592 bin 100 lira olacaktı. Bu da 113 bin 100 liralık avantaj anlamına geliyor. Üstelik bu fiyat bile, lüks sınıftaki rakiplerinden pahalı değil. Son derece zengin bir donanım listesiyle sunulan araçta güncel güvenlik ekipmanlarının tamamı, en son teknolojileriyle sunuluyor.