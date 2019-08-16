Az yakar çok kaçar

Honda’nın yeni nesliyle büyük beğeni kazanan modeli Civic Sedan, dizel-otomatik versiyonuyla sınıfının en iyi seçeneklerinden birini sunuyor. 120 beygirlik motor, performansına rağmen oldukça cimri.

Honda Civic sedan dizel otomatik test konuğumuz oldu. Japonlar’ın 5 büyük otomotiv üreticisinden biri olan Honda, geliştirdiği modeller ve dayanıklılığıyla bilinen motorlarıyla sektörün önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Geçmiş tasarımları oldukça ‘sade’ olarak eleştirilen marka, son dönemde pazara sunduğu modellerle bu düşünceyi kafalardan silmeyi başardı. Yenilenen CR-V, Jazz ve HR-V ile dikkatleri üzerine çeken marka, kuşkusuz en büyük sansasyonu yeni nesil Honda Civic ailesiyle gerçekleştirdi.

ABD’Lİ MODELLERİ ANDIRIYOR

Otomobil dünyasının en çok satılan modelleri arasında yer alan araç, yeni nesille hem büyüdü hem de kalitede çıtayı yükseltti. Kısa bir süre önce dizel otomatik vites seçeneğine de kavuşan otomobil, pazarın en güçlü motoru olmasa da tüketim-performans dengesini en iyi şekilde sağlayan modellerden biri. Markanın yeni nesil Civic’te uyguladığı tasarım felsefesi, şık ve sportif bir sedanın nasıl olmasını gerektiğini özetler nitelikte. Geniş ve basık görünen ön bölüm, krom panjur ve çekik farlarla oldukça sportif görünüyor. Çamurluklara yerleştirilen ve turuncu ışığıyla dikkat çeken park lambaları, ABD’li modelleri andırıyor.

ALÇAK OTURMA POZİSYONU

Uzun burun tasarımı, aracın büyük boyutlarının daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Arka tasarımda da devam eden sportif çizgiler, bumerang tipi farlar ve spoyler işlevi gören bagaj kapağıyla bütünlük içerisinde. Profilden liftback tipi otomobilleri andıran Civic, bunun avantajını iç mekânda gösteriyor. Son derece kaliteli iç mekânda sunulan yaşam alanı çok ferah. Aracın arka koltuklarında sunulan diz mesafesi bir üst sınıfı aratmazken tasarım sayesinde baş mesafesi de oldukça ferah. Alçak oturma pozisyonu ve manuel şanzımanın kısa kolu, spor otomobil kullanıyormuş hissi veriyor. Aracın yalıtımı da oldukça başarılı ve içeriye dizel motorun tıkırtılarını almıyor. Aracın sürüşü de aslında bu durumu destekliyor. 519 litrelik bagajın eşiği çok geniş olmasa da hacmi oldukça iyi seviyede.

MENZİL 1100 KİLOMETRE

Yeni Civic dizelde görev yapan 1.6 litrelik ünite, 120 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, 1408 kilogramlık otomobile yeterli çekişi sağlıyor. Bu kombinasyonla araç, 0’dan 100 km/s sürate 10.9 saniyede ulaşırken saatte 200 kilometrelik maksimum hız vadediyor. Yumuşak geçişleri ve tuşlu tasarımıyla dikkat çeken otomatik şanzıman, yüksek tork sayesinde ara hızlanmaları da etkileyici hale getiriyor. Yeterli performansını düşük tüketimiyle de destekleyen otomobil, fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.1 litrelik tüketim vadediyor. Bizim kullanımımız da ortalama 5.4 litrelik değere ulaşan araç, tasarruf potansiyeliyle dikkat çekiyor.

DONANIM LİSTESİ UZUN

Rakiplere göre makul sayılabilecek bir fiyatlandırmayla sunulan otomobil, bize en zengin donanım seçeneği olana Executive ile konuk oldu. Bu donanım seviyesinde ısıtmalı deri koltuklardan LED ön farlara, anahtarsız çalıştırmadan 17 inçlik alaşım jantlara, 7 inçlik multimedya sisteminden geri görüş kamerasına kadar zenin bir donanım listesi sunuluyor.