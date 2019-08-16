Dizel bile hızını kesmemiş

Hyundai’nin küçük SUV’si Kona, farklı tasarımına güçlü dizel motor-otomatik vites kombinasyonunu ekledi. Sportif sürüşüyle dikkat çeken Hyundai Kona, oldukça da tutumlu.

Hyundai Kona ile yeni bir SUV deneyimini sunuyor. Dünya önde gelen otomotiv üreticilerinden Hyundai, rakipleriyle her alanda mücadelesini sürdürüyor. Olmadığı sınıflar için de iddialı otomobiller hazırlayan Güney Koreli marka, son hamlesini Kona ile küçük SUV pazarına girerek yapmış oldu. Markanın dinamik tasarımı ve güçlü motorlarıyla donatılan otomobil, ilk aşamada benzinli motorlarla yollara çıkmıştı.

EN FARKLI HYUNDAİ

Aracı artık dizel otomatik vites seçeneğiyle da sunmaya başlayan marka, pastadan daha büyük bir pay almayı hedefliyor. Bu ay ki konuklarımızdan olan dizel-otomatik Hyundai Kona, benzinli (177 beygir) versiyondaki atik sürüş yapısını dizelde de sunmayı başarıyor. B-SUV segmentinin radikal tasarımlı oyuncusu, konsept otomobil izlenimi veriyor. Markının en farklı tasarımına sahip otomobili olan Kona, yüksek burun tasarımı, köşelere yerleştirilmiş farlar ve üstünde eklenen gündüz farlarıyla dikkat çekiyor. Agresif tasarım, bal peteği desenli büyük ızgara ve altındaki sis farlarıyla destekleniyor. Bu durum arka bölümde de sürüyor. Yükseğe yerleştirilen farlar profile kadar taşıyor. Sis farı, geri ve sinyal lambaları da daha aşağı köşelerde yerini almış. Gerçek bir SUV gibi aracı boydan boya kat eden koruyucu kaplamalar ve sportif tavan spoyleri aracın asfalt dışında da iddia olduğunu haykırıyor. 18 inçlik alaşım jantlar da oldukça şık.

361 LİTRELİK BAGAJ

Aracın iç mekânı, daha normal bir tasarıma sunuyor. Kaliteli ve şık kokpitte, havalandırma çevresindeki kaplamalar, koltuk kenarları, direksiyondaki dikişler ve emniyet kemerleri kırmızı renge sahip. Piyanı tuşlarını andıran kumanda birimleri ve geniş multimedya ekranı dikkat çekici. 4 tekerlekten çekiş sisteminin kilidi de vites kolunun yanına yerleştirilmiş. İç mekânda sunulan yaşam alanı oldukça yeterli. Sportif koltukların aynı zamanda konforu da yüksek. Tatlı sert süspansiyonlara rağmen sunulan konfor yeterli seviyede. 361 litrelik bagaj da oldukça kullanışlı.

1.6 LİTRELİK DİZEL ÜNİTE

Kona’da kullanılan yeni dizel ürete, 1.6 litre hacminde. Turbo desteğiyle 136 beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile ön aksa iletiyor. 1417 kilogramlık otomobile spor otomobilleri aratmayan bir performans sağlayan dizel ünite, ara hızlanmalarda da oldukça aceleci davranıyor. Araç bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 9.8 saniyede tamamlıyor. Saatte 191 kilometre sürate ulaşabilen otomobil, sportif sürüşüyle de beğenimizi kazandı. Yol tutuş yeteneği de başarılı olan otomobil, bunu tatlı sert ayarlı süspansiyon sistemine borçlu. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.4 litre. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına 6.1 litrelik ortalama yansıdı.

DONANIMDA YOK YOK

Bize Elite Smart versiyonuyla konuk olan otomobil, zengin donanımıyla dikkat çekiyor. Araçta ESP, yokuş kalkış ve iniş destek sistemleri, kör nokta çarpışma uyarı sistemi, arka çaprak trafik çarpışma uyarı sistemi, deri/kumaş koltuklar, 4.2 inçlik renkli gösterge ekranı, sürüş modu seçimi, 7 inçlik renkli dokunmatik multimedya ekranı, geri görüş kamerası, 8 inçlik göz hizası göstergesi (head-up), kablosuz şarj sistemi, otomatik klima, hız sabitleyici, anahtarsız giriş ve çalıştırma, LED gündüz farları, tavan rayı, LED fren lambaları, lastik basınç kontör sistemi sunuluyor.