Hyundai Kona dizelden sonra, elektrikli model içinde kolları sıvadı. Kona EV’de geliştirmeler yapan Hyundai, daha hızlı şarj için üç fazlı sistemi sunuyor.

Hyundai Kona, benzinli ve dizel motor seçeneklerinin haricinde tamamen elektrikli bir versiyonuyla da satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Amerika pazarlarında satışa sunulan KONA EV, özellikle Avrupa’da yoğun bir şekilde talep görüyor. Yüksek talepleri ve kullanıcılardan gelen özel istekleri değerlendiren Hyundai, bu doğrultuda 2020 yılı için KONA EV modeline birtakım yenilikleri de ekledi.

ÜÇ FAZLI GÜÇ KABLOSU

KONA Electric, güçlü elektrikli aktarma organları, rakiplerinden daha uzun menzili ve şık SUV görünümü sayesinde beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Hyundai, yenilediği KONA EV’de 11 kW’lık üç fazlı AC kabloyu kullanarak daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Ayrıca, bir başka kullanışlı özellik olan Blue Link® de KONA’nın bir diğer yeni özelliği. Hyundai’nin belirli pazarlarda sunduğu bu servis, sürücülerin Blue Link telefon uygulamasını kullanarak araca binmeden motoru çalıştırmalarına olanak sağlıyor.

ACİL DURUM SERVİSİNE OTOMATİK BAĞLANTI

Hatta, sıcak veya soğuk havalarda isteğe bağlı olarak havalandırma ve klima kontrolü de etkinleştirilebiliyor. Buna ek olarak, Blue Link, dikkat gerektiren veya sürücünün aracı en son nereye park ettiği konusunda kullanıcılarını bilgilendiren bir hizmete de sahip. Standart eCall servisi ise manuel eCall düğmesine ek olarak daha ciddi bir arıza veya kaza durumunda, acil durum servislerine otomatik olarak bağlanıyor. Sistem, hava yastığı sensörlerinin tetiklenmesiyle çalışıyor ve araç içerisindekilerin olası tehlike anında kurtarılmasına olanak sağlıyor. Yeni 10 inçlik AVN dokunmatik ekran, grafik ara yüzü (GUI) ile sunulurken ayrıca en güncel navigasyon paketine de sahip.