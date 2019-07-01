Karsan Atak Electric’i, ilk kez beğenye sundu. Jest’ten sonra ikinci elektriki model olan araç, 300 kilometrelik menzile sahip. Modele tam dolum için hızlı şarj noktalarında 3 saat yetiyor.

Karsan, yepyeni elektrikli modeli Atak Electric’i ilk kez tanıttı. Gücünü toplamda 220 kWh kapasiteli BMW i bataryalarından alan model, 300 km menzile ulaşabiliyor. Karsan CEO’su Okan Baş, 35 adet Jest Electric’in Fransa, Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde hizmet vermeye başladığını belirtti. Jest Electric minibüslerinin ardından, 1 yıl içerisinde otobüs sınıfındaki Karsan Atak’ın da elektrikli versiyonunu pazara sunduklarını belirten Okan Baş “Yüzde 100 bir Türk markası olarak, 1 yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek şirket olma unvanına da eriştik. Karsan Atak Electric’te 44 kWh kapasiteli 5 adet BMW i bataryası bulunuyor. Hızla şarj olabilen bataryaları ile Atak Electric kesintisiz bir hizmet sunuyor” dedi.

4 YIL VE 200 BİN KM BATARYA GARANTİSİ

Okan Baş, bataryalar için 4 yıl ve 200 bin km’ye kadar pil garantisi sağladıklarını belirtti. Baş, Atak Electric’in teknolojik özellikleri ve konfor seçenekleri göz önüne alındığında fiyat olarak da rakiplerinden çok daha avantajlı olduğunun altını çizdi. Karsan CEO’su Okan Baş “İlk etapta Avrupa pazarlarını öncelikli olarak hedefleyeceğimiz Atak Electric modelimizde, Ağustos ayı itibariyle seri üretime başlayacağız” ifadelerini kullandı.

HIZLI ŞARJ İÇİN 3 SAAT YETİYOR

Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. Model, 300 km’ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımısağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. Toplamda 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan Atak Electric’te, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.