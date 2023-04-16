Bebek gibi otobüsü gören kapıyı çalıyor

Avrupa pazarında yıldızı parlayan Karsan, elektrikli otobüs ihracatında zirveye oturdu. Artık Avrupa’nın birçok bölgesinde olduklarını söyleyen Karsan CEO’su Baş “Kimsenin giremediği bölgelere girdik. Bu yüzden üretimlerimize bir bebek gibi önem veriyoruz. Hatta sadece Karsan değil Renault Megane ortaklığı gibi talepler de var. Hem Avrupalı hem de Çinli üreticiler kapımızı çalıyor” dedi.

ALİ YILDIRIM

Karsan Avrupa’nın göz bebeği olmaya devam ediyor. Türkiye’de iç pazarda Jest ile dikkat çeken marka, Avrupa pazarına da elektrikli versiyonlarıyla girdi. Uzun bir süredir ihracat tarafında hız kesmeyen marka, yeni anlaşmalar içinde kolları sıvadı. Avrupa pazarında elektrikli otobüste ilk 5’e girmeyi hedeflediklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, bölgede 600 elektrikli modellerinin yollarda olduğunu söyledi. Pazar payının yüzde 6,5 seviyelerine ulaştığını paylaşan Baş “Bebek gibi otobüsler yapıyoruz. İtalya pazarı bizim için çok önemliydi. Biz Karsan olarak kimsenin girmediği pazarlara girdik. Karsan e-Jest Japonya pazarına bile girdi. İngiltere ve Yeni Zelanda ile de görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

MEGANE SONRASI BAŞKA PROJELER DE OLABİLİR

Aynı zamanda Renault Megane üretimi de değinen Baş “Bu projeden sonra başka üretimler de olabilir. Sonuçta Avrupa pazarı bizi Karsan markamızla oldukça seviyor. Onların bu ilgisi de bizim bebek gibi otobüsler minibüsler üretmemize neden oluyor. Megane anlaşması bunun sayesinde oldu ve 55 binlik bir anlaşma var. Şimdi bu kapasiteyi bizim artırma olasılığımız da olabilir. Gelen projelere gelen taleplere göre 100 binlere kadar da çıkabiliriz diye görüyoruz. Fakat şu anda netleşmiş bir anlaşmamız yok ama tabii ki görüşüyoruz. Yani herkesle görüşüyoruz. Bizim bu kapasitemizle, bu yeteneğimiz ile ilgilenen insanlar çok, dünyanın her tarafından artık bizi gelip görüyorlar. Beraber iş yapalım diye gelen her yerden var. Yani Çinliler de geliyor. Hepsi geliyor. Yani Avrupalılar da geliyor ama tabii ki netleşince sizinle bunları paylaşabilirim, herkesle görüşüyoruz. Öyle söyleyeyim” dedi.

İHRACAT ADETLERİMİZİ İKİYE KATLADIK

Avrupa pazarının oldukça büyük olduğuna değinen Baş “Şimdi Avrupa tabi çok büyük. Adetsel olarak beklemediğimiz şeyler de var aslında. Biz full elektrikli ürün gamı olarak tam takım pazarda yer aldığımız birinci senede toplam elektrikli ihracat adetlerimizi ikiye katladık. 287 adet elektrikli araç sattık. Aslında biz bu kadar araç satmayı beklemiyorduk. Çok net söyleyeyim size. Tohum ekme yılı olarak gördüğümüz bir yılda 287 adet az değil” ifadelerini kullandı.