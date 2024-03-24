Elektrikli araçlara talep düşüyor mu? Üreticiler sıfır emisyon teknolojisine yatırımda hız kesmeden devam ederken Stellantis de ticari modellerini elektriklendirmeye başladı. Stellantis Hafif Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Peugeot “0 emisyonlu teknolojiye inanıyoruz” dedi. Bizde bu modelleri Frankfurt Rüsselsheim’da deneyimledik.

ALİ YILDIRIM-FRANKFURT

Elektrikli araçlara talep düşüyor mu? Üreticiler sıfır emisyon teknolojisine yatırımda hız kesmeden devam ederken Stellantis de ticari modellerini elektriklendirmeye başladı. Stellantis Hafif Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot “0 emisyonlu teknolojiye inanıyoruz” dedi. Bizde bu modelleri Frankfurt Rüsselsheim’da deneyimledik. Dünyada elektrikli dönüşüm pandemiyle birlikte oldukça hızlı başladı. Birçok ülkede elektrikli araç satışları neredeyse patlamaya dönüşürken, sıfır araç stoklarının artmasıyla birlikte talep az da olsa düştü. Bu düşüş birçok lobi tarafından ‘artık elektrikli araçlara talep olmuyor’ şeklinde yorumlanırken, aslında gerçek başka. Giderek daha fazla artan ve benimsenen bir teknoloji olan elektrikli araçların menzilleri arttıkça, şarj alt yapıları genişledikçe gelecekte daha fazla yaygınlaşacağı hiç kuşkusuz. Özellikle pil maliyetleri, uzun menziller ve kısa şarj süresi üzerinde markalar hızlı bir mesai harcıyor. İşin bu tarafını bir olumsuz bir görüntü olarak kullanan birçok lobi de bu nedenleri öne sürüyor.

12 FARKLI ELEKTRİKLİ TİCARİ

MODELİ DENEYİMLEDİK

Üreticiler bu alandaki devasa yatırımlara hiç hız kesmeden devam ediyor. Bu alanda büyük yatırımlar yapan markalardan biri de Stellantis. Almanya Frankfurt’ta katıldığımız ‘Stellantis Pro One’ etkinliğinde grup tüm ticari modellerinin elektrikli varyantlarını tanıttı. 12 farklı modelin yer aldığı etkinlikte Yeni Citroen Berlingo Van, Jumpy, Jumper; yeni FIAT Professional Doblo, Scudo, Ducato; yeni Opel ve Vauxhall Combo, Vivaro, Movano; yeni PEUGEOT Partner, Expert, Boxer modellerini deneyimleme fırsatı bulduk. Burada elektrikli ticari araçların yanı sıra hidrojen teknolojisini de anlatan marka, 5 dakikalık dolumla 500 kilometre yapan ticari modelinin de örtüsünü kaldırdı.

2 HİDROJEN YAKITLI ÜRÜN GELİŞTİRDİK

Opel’in üretim merkezi olan Rüsselsheim’da sorularımızı cevaplayan Stellantis Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot “Biz Stellantis olarak “0” emisyonlu teknolojiye inanıyoruz. Pazarın gelişimine cevaben, 2021’in sonunda elektrikli olarak K9 ürün ailesi, daha sonra K0 orta segment ve X250 büyük van modellerimizin elektrikli versiyonlarının üretimine başladık. Ve Avrupa’da elektrikli ticari araç pazarında yüzde 40 pazar payı başarısı yakaladık. Elektrikli araç çözümlerimize tamamlayıcı olarak 2 hidrojen yakıtlı ürün daha geliştirdik. Biz hidrojen yakıtlı pazarı henüz gelişmekteyken bu çözümleri sunduk” dedi.

PAZARIN OLGUNLAŞMASINI BEKLEYECEĞİZ

Hidrojen teknolojisine ilk kez orta segement van olan K0 (TOFAŞ’ın Bursa fabrikasında üretilecek muhtemel modeller) modeliyle başladıklarını ifade eden Xavier Peugeot “Buradaki amacımız, elektrikli araçlarda sunduğumuz özelliklerden taviz vermeden tamamlayıcı olarak müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmekti. Hidrojen yakıtlı bir araç en çok daha fazla menzil için tercih ediliyor. Bu özelliğin de daha büyük araçlarda olması bekleniyor. Bu teknolojiyi 2 farklı ürün ailesinde sunan tek üreticiyiz. Örneğin bugün bir taksi firmasıyla ortaklık kurduk, çünkü araçların hızlı bir şekilde yakıtlarının doldurulması için desteğe ihtiyaç vardı. Bu yüzden öncelikle pazar nasıl gelişecek, bir bunu görelim. Şimdilik başka bir ürüne bu yatırımı yapalım demek için erken. Pazarın bu konuda olgunlaşmasını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MAYISTA TÜRKİYE’DE YOLA ÇIKIYORLAR

Yenilenen ticari Cargo modellerinde ikinci nesil tam elektrikli motor kullanılıyor. Ortalama 340 kilometrenin üzerinde menzil sunabilen ticari modeller taşıdıklarını yüklere rağmen yaptığımız testlerde de verilen menzilleri yakalayabiliyor. Orta boy hafif ticari modellerde 50 ve 75 kWs’lik bataryalara yer verilmiş. Bu batarya ile araçlar 350 kilometrenin üzerinde menzile (Berlingo-Partner-Doblo-Combo) sahipler. Büyük hacimli hafif ticari araçlar ise 110 kWs batarya ile 420 kilometreye kadar menzile ve sınıfının en iyi değerine sahip. Ayrıca 150 kW hızlı şarj ile büyük hacimli hafif ticariler bir saatten kısa sürede 0’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor. Türkiye pazarına mayıs ayında dahil olacaklar.

HİDROJEN VERSİYON 2024’Ü BULACAK

Hidrojen teknolojisi orta boy hafif ticari araçlarda yer alacak ve 2024’ün ortasında piyasaya sürülecek. İkinci nesil hidrojen yakıt hücresi, Stellantis’e özel bir orta seviye güç sistemine sahip. Bu sistem 500 kilometreye kadar menzil ile bu segmentte rekor bir değer sağlıyor. Sadece beş dakikada yeniden dolum süresi ile büyük hacimli hafif ticarilerde de kullanıma sunulacak. Yeni nesil hafif ticari araçlar, ilave teknolojilerle geliştirildi. Araçlarda ısı pompasına da yer verilmiş. İç mekanda da yeni nesil teknolojiyle şekillendirilmiş. İki tane 10 inç’lik renkli ekranın yer aldığı ekranlar oldukça kullanışlı. Dijital dikiz aynasıyla seyir halinde geri görüş korunmuş. Aynı zamanda sağ aynanın altına yer alan kamera sistemiyle birlikte, kör nokta da sorun olmaktan çıkmış. Çarpışma önleme sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleme ile Şerit Ortalama ve Trafik Sıkışıklığı asistanı otonom 2 seviyesinde sürüş gerçekleştirmeye imkan tanıyor. Kablosuz şarj, kör nokta uyarı sistemi, koltuk ve direksiyon ısıtma ve C-Type sistem iç mekanda konfor algısını yükselten öğelerden.